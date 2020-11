SIMKE LJUT ŠTO MU SE MEŠAJU U PRIVATNOST! LJUPKIN BIVŠI OTVORIO DUŠU: Svi znaju koji je moj POROK! Ko nije grešan neka baci kamen!

Dragiša Simić (50) general policije optužen da je učestvovao u prodaji automobila vrednog 250.000 evra, a posle odloženog suđenja 5. novembra rekao da su njegov porok žene i naglasio da da je to njegova lična stvar.

Ujedno je poručio svim dušebrižnicima da ne zaviruju u njegov privatni život.

"Rekao sam ranije svima da moj privatni život odvoje od profesionalnog, koji je besprekoran! Moj dosije je čist kao suza. Nikad u svojoj karijeri nisam imao ni žalbu građana na moj rad. Očigledno je da nekome taj dosije smeta. Neka mi neko nađe zamerku u profesionalnom poslu, onda ću pričati o aferi. ( Ljupka Stević) Privatno me ne dirajte. General sam policije, ali sam isto tako i čovek. Volim da živim! Ne pijem, ne kockam se, ali volim da sednem u kafanu sa prijateljima. To je moja priroda i to je završena priča", izjavio je Simić.

foto: Mondo/Stefan Stojanović, ATA images

Na pitanje koji je njegov porok, Simiće je otvoreno priznao:

"Svi vi znate moj porok! Ko nije grešan, neka prvi baci kamen!"

Posle toga se osvrnuo na sudski proces koji se vodi protiv njega.

"Uz poštovanje suda, tužilaštva i sistema, moram da kažem da ovim procesom očigledno neko hoće da ukalja moje ime i prezime zbog konkursa ili napredovanja u karijeri. Sud će reći svoje, tužilaštvo radi svoj posao i nadam se pravdi", poručio je general.

On nije želeo da otkriva da li se pomirio sa bivšom ljubavnicom Ljupkom Stević (35). Na pomen njenog imena je samo dizao ruke. Otkrio je samo da je popravio dva skupocena automobila koje je Ljupka polupala u nastupu besa, a potom ga zbog prevare nokautirala.

