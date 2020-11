ČESTO SE PITAM DA LI SAM ZAKASNILA! Milica Todorović napunila 30, a sad otvorila dušu o DECI! Veruje da će se OVO desiti!

Milica Todorović počela je da postavlja samoj sebi ozbiljna pitanja, kao što su ona o braku i deci.

Pevačica je nedavno proslavila 30. rođendan, a kako kaže, mnogi su joj poželeli i da se ostvari kao majka.

foto: Printscreen/Instagram

"Pomislim, naravno, a to se najčešće dešava kada sednem na kafu ili piće sa prijateljima koji imaju iskustva u tim poljima. Kada se latimo teme braka i roditeljstva, često se zapitam da li sam možda zakasnila, međutim, brzo shvatim da ne postoji vreme za ljubav i decu", rekla je Milica, pa dodala:

"Sve to nekako dođe samo po sebi i kad mu je vreme, odnosno kad nam sudbina to nameni. Ne kažem da bi trebalo da legnemo i da čekamo da nam se stvari dese same od sebe, ali činjenica je, i verujem da će se svi složiti, da najveći deo posla obavi neka viša sila."

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Story

