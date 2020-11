NADA TOPČAGIĆ U SUZAMA ZBOG SMRTI PEVAČA KIĆE SLABINCA: Pevačica potrešena, a ovako je izgledao njihov poslednji susret

Pevačica Nada Topčagić pokojnog Krunoslava Kiću Slabinca poznaje dugi niz godina, a osim što su zajedno pevali na koncertima i privatnim veseljima, oni su bili i prijatelji.

Nada kroz suze priznaje da je s ogromnom tugom i bolom primila vest o smrti 2kolege kog je obožavala, a otkriva i kako je izgledao njihov poslednji susret.

"Baš me je potresla vest o njegovom odlasku. To je pevač moje mladosti. Setila sam se jednog njegovog velikog hita ''Zbog jedne divne crne žene''. Tu pesmu smo slušali po ceo dan u Makarskoj. Bilo je to lepo i nepovratno vreme. Bila sam ponosna na njega. Poslednji put smo zajedno pevali jednu svadbu u Minhenu. Bilo je to zadnje druženje sa Kićom. Mnogo toga lepog me vezuje za njega. Neka mu je laka zemlja, a porodici iskreno saučešće", rekla je Nada o smrti kolege.

Podsetimo, jedan od najpoznatijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije Krunoslav Kićo Slabinac (76) umro je danas. Pevač je u proteklih meseci nekoliko puta bio operisan, a premda su se njegovi bližnji nadali da će sve krenuti na bolje, lekri su ih u više navrata spremali i za ono najgore.

