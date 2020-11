PRIJATELJI SU MI POMOGLI DA KUPIM ĆERKI SVE ZA ŠKOLU, BEZ NJIH NE BIH MOGLA! Glumica progovorila o finansijskim poteškoćama!

Glumica Ljiljana Jakšić ponosna je majka Darije, koja je ove godine postala đak prvak-

Ipak sreću ovakvog trenutka ne samo da kvari pandemija, nego i finansijska situacija, jer ona već mesecima ne radi.

- Razgovarate s jednom od presrećnih mama što joj je dete krenulo u prvi razred. To je svakako uspeh i nas i naše dece s obzirom i na pandemiju i na ostale životne okolnosti koje su nekom manje, a nekom više naklonjene. Imale smo najpre “žal za vrtićem” i sjajnim vaspitačicama, obožavanom Ivanom, pa Zlatom, Milicom. Darija je i zaplakala kad je izlazila iz vrtića i obećala portiru Danilu da će doći da ih obiđe. Prvi dan u školi je bio naš praznik: uzbuđeno, svečano i veselo! Ovoga puta je mama zaplakala od sreće - kaže Ljiljana, i priznaje da privikavanje na obaveze nije išlo lako:

foto: Zorana Jevtić

- Ona bi se radije igrala, ali bez discipline nema pozitivne navike.

Polazak u školu je i veliki finansijski izdatak.

- Jako sam zahvalna i naravno uvek spremna da uzvratim prijateljima koji su nam pomogli da se kompletiramo za polazak u školu. Zoka, Ana, Branko, Dragica, Rada, teta Sneška, bez njih bi išlo mnogo teže, zbog činjenice da mama ne radi već mesecima. Zahvalna sam i advokatskoj kancelariji koja je, godišnjom donacijom za igranje predstave “Skadarlijka” u Skadarliji, pomogla da normalnije prođemo kroz period bez posla. To je gest koji vraća veru u ljude, u ono humano što postoji u svakom od nas, samo ako mu dozvolimo da ispliva - kaže Ljiljana, i priča kako joj nije teško da uradi sve što je potrebno da bi usrećila ćerku, a zbog obaveza se nikada ne žali.

- Obaveze?! Osim možda petnaestak dana godišnjeg odmora, do pandemije nisam imala dane bez obaveza. To nam govori da smo živi, da možemo, da trajemo, da se krećemo napred. A ako se tiču našeg deteta, to nisu obaveze, to je zadovoljstvo koje uglavnom obavljaš jako umoran, a ponekad se možda i naspavaš, pa onda u tome uživaš. Tako razmišljam o obavezama, jer ako bih krenula da ređam, to bi bio poduži spisak, pa se zavrti u glavi kad shvatiš da dan od 24 časa moraš da rastegneš na 36 sati da bi završio sve. A gomilanje obaveza donosi stres. Najpre napravim prioritete, naravno, Darija je u svemu na prvom mestu. E, nekada je bilo i manikira, pedikira, kozmetičara, danas se pitam šta to beše - kaže glumica kroz osmeh, i dodaje da naslednica zasad želi da se bavi arheologijom:

- Darija voli što je mama glumica i raduje se svakoj prilici da je gleda. Ona sama voli javne nastupe, voli da peva, pleše, recituje, mikrofon ju je fascinirao još od kako je prohodala, ali zasad želi da bude arheolog, da „istražuje šta je bilo nekada”, želi da bude šnajderka, aktivna je u kuhinji kod seckanja voća i povrća, a najviše voli da lista geografske atlase, da čita o svemiru i planetama. Ja se trudim da pronađem, objasnim, da ispratim njena interesovanja - otkriva Ljiljana.

foto: Printsceeen/Prva TV

