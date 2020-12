VEZE SU JOJ PUCALE ZBOG TOGA ŠTO JE PEVAČICA, A SAD NAŠLA PRAVOG: Tea Tairović ima dečka, poslao avion po nju, evo gde su UŽIVALI

Tea Tairović svojom pojavom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Pevačica se pohvalila da je za njen dobar izgled zaslužan Istanbul, a kako sama kaže, žao joj je što više dana nije izdvojila za obilazak ovog grada. Ona o novoj vezi ne želi još ništa da komentariše, ali po njenom osmehu se vidi da je i te kako srećna.

"Je l’ moram da kažem ili? Ne smem da otkrijem, ali neka bude mala tajna. Volim da kažem da pored sebe imam nekog, kako ljudi ne bi bili navalentni. Ovaj put ne mogu da otkrijem sve, ne želim privatan život da eksponiram. Nešto postoji sigurno, nije duže, ali tu je uz mene i za sada je pravi", izjavljuje Tairovićeva, kojoj je bitno da za brak s momkom prođe kroz razne životne situacije.

foto: Printscreen/Instagram

"Uvek sam bila u nekim dugim vezama i dok se ne pojede džak brašna i soli ne zna se kako će vam biti. Treba vremena da se ljudi upoznaju, pa tek onda da se venčaju i prave decu. Nemam kriterijum da momak treba da bude ovakav ili onakav. Najbitnije je da mi bude prijatelj pre svega. Kada vreme prolazi, onda i ta strast prolazi, a prijateljstvo ostaje", govori pevačica, i usput se žali da joj se svaka veza završila zbog toga što je njeno zanimanje - pevačica.

"Osnovni problem kraha moje veze je bio to što sam pevačica. Teško mogu da me shvate i da je sve oko mene deo mog posla. Kratke haljine, suknje, prosto to je tako. Zavisim od moje publike, a momci to ne mogu da shvate. Da se razumemo, nikad se neko nekulturno nije ponašao na mojim nastupima. Obično momci pošalju neke ruže, cveće, mislim da je to sasvim okej", kaže ona, dok na nastupima uvek voli da primeti momke koji nisu upadljivi.

"Kad vidim atraktivnog momka na nastupima da dobro izgleda, oni se obično prave nedodirljivi. A ja uvek volim da zapazim i pozdravim momke koji su malo neugledniji, više volim da njima dam na značaju i taman da im ulijem samopouzdanje", izjavljuje Tea.

foto: Printscreen/Instagram

Kada su provokativne fotografije na Instagramu u pitanju, pevačica je imala da poruči samo jedno.

"Šta ja imam s tim? Sad ide ona fraza: "Ako ti nešto smeta, nemoj ni da gledaš". Vole ljudi da vide da je neko svestan sebe i svog izgleda, a onda to kritikuju. Ja sam jedna od tih, slobodno neka komentarišu, svako ko to radi, a ne poznaje nekoga, govori samo o sebi. Nemam ništa s tim. Svako može da mi napiše šta god hoće. Provokacija je do osobe. Kada se slikam u farmericama i majici, to je provokacija? Čekajte, ljudi, šta treba da obučem skafander i to je provokacija, ne razumem?", kaže Tea.

