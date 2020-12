DŽEJ JE NJEMU OSTAVIO POSEBAN ZADATAK U AMANET: Znao je CELI njegov život, a ovo je STALNO nosio u džepu OD NJE JE TRAŽIO OPROST

Džej Ramadanovski, koji je preminuo 6. decembra, u 56. godini, ostavio je neizbrisiv trag u istoriji naše narodne muzike, a jedna želja ostala mu je neostvarena - da život pretoči u film.

Nakon što je smrt slavnog pevača prekjuče šokirala srpsku javnost Vanja Bulić otkrio je kakve je planove imao još od devedesetih godina, ali, eto, za života mu se nije dalo da ih i ostvari, pa je to ostalo Buliću u amanet.

- Sećam se 1991. je gostovao u "Biserima", tada je bio najveća zvezda, i ispričao mi je ceo svoj život. Mnogo sam ga voleo i cenio. Planirali smo godinu dana kasnije, kada mu je izašao najveći album "Gde ću sada, moja ružo", da zajedno pišemo knjigu, 17 dana smo se družili i pričali o svemu, međutim, tadašnje vreme nam nije to dozvoljavalo, ali smo se tih dana baš zbližili. On je hteo i film da snimi, poverio mi se jednom, ceo scenario mi je ispričao, ali nije mu se dalo da ga snimi. Planirao je porodičan film, da opiše kako se zaljubio u, kako je govorio, belu ženu, još mi je i rekao da bi film počeo kako porodica sedi na nedeljnom ručku, a svira njegova "Nedelja" i otišao je u nedelju, sudbina je to. Ja bih mogao celu njegovu priču da napišem, on je bio divan, sjajan čovek, pre svega, uvek veseo. Bio je pobožan jako, uvek je nosio ikonicu Svete Petke sa sobom i svaki put kada bi napravio neku glupost, on bi pogledao ikonu i izvinjavao se - otkrio je Vanja priču o prijatelju.

