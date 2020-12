SVIĐA MI SE TVOJ GLAS, ALI NIŠTA NE RAZUMEM! Ovako je izgledao susret Klifa Ričardsa i Zdravka Čolića, o ovome se DUGO pričalo

Pevač Zdravko Čolić davne 1973. godine u Luksemburgu bio je predstavnik Jugoslavije na Evroviziji.

Čola je tada sa pesmom “Gori vatra” podelio 15. i 16. mesto sa predstavnicom Francuske (osvojili po 65 poena) od ukupno 17 takmičara. Iako, nije zauzeo zahvalnije mesto, njemu je ovo takmičenje ostalo u izuzetno lepom sećanju-

“Jako lepo sećanje. Ja u crvenom odelu u pozorištu u Luksemburgu. Imao sam još tri odela kožarskog kombinata iz Visokog. Tu je bio jedan od mojih idola Klif Ričard koji je pevao za Englesku”, rekao je Čola svojevremeno, dodajući da je imao prilike da razgovara sa svojim idolom.

“Kratko, pred izlazak, bio je ispred mene. Rekao mi je: ‘I like your voice but I don’t understand your song.’ On je to pomno pratio. Gledao sam njegove filmove sa Šedousima. Imao sam i kasnije malu komunikaciju s njegovim timom. Gledao sam njegove koncerte u Hamersmit Odeonu u Londonu. Snimao sam tada u Londonu pa smo Brega i ja otišli da ga gledamo”, rekao je Čola tada.

foto: Filip Plavčić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Nedeljnik.rs

Kurir