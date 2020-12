TOMINA MAKA GORI OD BESA! Jasmina se oglasila pa jasno stavila do znanja: Ovo je uništavanje psihe, igraju se SA MNOM! Bolesno je!

Odnos majke Tome Panića i njegove nevenčane supruge Nadežde Biljić bila je tema u Beloj kući tokom protekle noći.

Ermina Pašović otkrila je da su njih dve u nikad zategnutijim odnosima, a da je Toma majka Jasmina na njegovoj strani i da blati Nadeždu, o čemu možete pročitati u nastavku.

foto: Screenshot, Instagram

Tomina majka se odmah oglasila i demantovala Erminu.

"Bole me od jutros opet laži iznete mom sinu. Nisam ja prva započela, niti postoji moje vređanje nje nigde. Niti sam je nazivala "k*rvo" o čemu Ermina priča i iznosi laži. Ja toj ženi nisam pisala niti je znam... Zašto to rade i neka nađu gde sam bilo gde napisala... Ne postoji. Ovo je nemoguće više i nema smisla da se igraju sa mnom. Ovo je sve bolesno i unistavanje psihe i ovo će trajati sve dok Toma ne izađe", ispričala je Jasmina ljuta kao ris.

Podsetimo, Jasmina je nedavno odlučila da priloži i dokaze o pretnjama koje je danas dobila od Nadežde.

"Ja nju više ne mogu da trpim, sve te laži i izmišljotine su strašne. Ona je prva sve ovo pokrenula, počela je da iznosi uvrede javno i da me spominje, da me meša u sve to. To što ona priča nema veze s mozgom. Ne znam kako može da izjavi da je moj sin zaljubljen u mene, to je bolesno. Ja uopšte nemam neki veliki uticaj na Tomu, on mene za mnoge stvari u životu nije poslušao... Nadežda je samo bolesno ljubomorna na mene, a ja ne znam zbog čega. Ona mene tako da spaja sa mojim detetom, to je nešto najbednije", počinje priču Tomina majka i otkriva detalje incidenta sa slave kod Nadeždinih prijatelja, kad je on nju ošamario, nakon čega je, po Jasmininim rečima, pretučen u toj kući.

foto: Printscreen/Instagram

