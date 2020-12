KRVAV JE IZAŠAO IZ KUĆE, PRAVIO MRTAV PIJAN SCENE, A MENI JE OKO BILO SKORO ZATVORENO: Nadežda do detalje opisala šta je prošla!

Svađa između Nadežde Biljić i Jasmine Panić, majke rijaliti učesnika Tome Panića s kojim Nadežda ima sina i dalje traje. U sve su umešatni i Tomin brat Peca, kao i Nadeždina majka Slavica, a od nedavno i Nadeždini prijatelji.

Nadežda je rekla kako ju je Toma udario na slavi njene prijateljice, ali se haos tu nije zaustavio.

Nakon toga Tomina majka Jasna istakla je da je njen sin dobio batine, posle slave na kojoj je udario Nadeždu. Biljićeva se sada oglasila i istakla kako je Panić tada pravio probleme pod dejstvom alkohola, kao i da u stan u kom su živeli nije otišao krvav, zbog čega sumnja da je on sam sebe povredio.

"Sedim i tražim izveštaj lekara iz Inđije i izveštaj o zamalo pobačaju, pošto je gospođa izbacila slike prebijenog sina, a nije rekla da je udario trudnu ženu. Sin joj bio mrtav pijan, pravio katastrofu na slavlju u tuđoj kući, još je mene udario. On je tada meni rekao: "Mene ne interesuje to dete koje ti nosiš, ja imam jedno dete u Kini". Ovakav krvav nije izašao iz kuće, nego ko zna šta je radio u stanu, jer je kreten kao i njegova majka... Tu noć je opet pio kad se vratio u stan, a muž od moje prijateljice ga je odvezao u Beograd kao gospodina, bez obzira šta je učinio njemu i meni. Imam i svedoke i dokaze, njegova dva šamara, mog oteklog obraza i poluzatvorenog oka gde je, kada je javljeno njegovoj majci, ona rekla: "Kako može da je bije pred punom kućom?"; to nije tačno. Inače je pre toga pravio scene mrtav pijan u koga gledam i šta radim, a ja gledam u pod, jer ne smem od sramote glavu da dignem", priča Nadežda i dodaje:

"Povraćao je nasred kuće, a svedoke i dokaze imam o toj večeri, to će uskoro biti ponovo objavljeno, a njegova majka će dobiti ponovo prijavu za uznemiravanje i neostavljanje na miru već 24 sata. Ne znam, možda je ovo dogovor nje i njenog sina da bi me uništili, ali ja neću ćutati dok istina ne bude izašla na videlo. Mama je potrčala u stan gde joj je bio sinčin, gde smo nas dvoje živeli u Beogradu, koji smo plaćali moja majka i ja, s našim brašnom je pravila palačinke i zvala mene da dođem na palačinke, znajući da sam dijabetičar. Klasično podsmevanje. Po njenoj priči tada je ona održala njemu lekciju za to što je uradio. Sada ga brani i iznosi njegove slike modrog i krvavog, mislim da svaki mušakrac koji ima prijateljicu koju maltretira njen partner će da učini i gore nego što je napravio on. Bila sam u Inđiji dva, tri dana kod te moje prijateljice, ja sam išla kod lekara, jer sam te noći dobila strašne bolove, otišla sam sutradan ujutru odmah kod lekara, rekao mi je da nosim muško dete, ali i da sam pred pobačajem i dodat mi je još jedan lek, pored dva leka koja sam već pila. To je bila rizična trudnoća zbog stresa i njegove majke."

"Moj otac i muž moje prijateljice su otišli u taj stan u kom smo bili, po stvari, pa kada je video mog oca počeo je da se trese kao prut, takođe je razgovarao i sa mužem moje prijateljice, razgovarali su kao muškarci! Moj otac je njemu rekao da nije on spreman za porodicu, jer se tako ponaša. Međutim, mama ga je uvalila da živi s nama, jer je imao kazne u Svilajncu, pa nije mogao da mrdne nigde. Niko neće da ga primi od njegovih bez para, on je živeo u kući mojih roditelja od prvog marta, a ja sam se porodila 12. marta, hitnim carskim rezom. Hitno sam prebačena u Narodni front, a ceo incident se desio 20. januara na svetog Jovana", govori Nadežda i za kraj ističe:

"Pošto je meni bila rizična trudnoća, ja sam u Valjevu ležala da bih primila kortikosteroide koji se primaju u sedmom mesecu trudnoće, da bi se detetu brže razvila pluća. Tada je njegov rođeni brat Peca ušao u taj stan mrtav pijan, pravio probleme, izgubio tiket koji je kasnije Toma našao, Toma je izašao napolje i zvao mene da se žali, onda sam ga ja prebacila mom ocu da ga smiri, otac mu je objasnio šta treba da radi, a njegova majka znajući da mi je rizična trudnoća i da mi je zabranjen stres, zvala je da ja zovem Pecu da ga smirim, jer kaže da samo ja to mogu i da samo meni veruje. Toma je našao tiket i sedam hiljada je potrošio na to da kupi nešto za frižider, pošto nam je bio prazan i nakon nekoliko dana je on došao da živi kod nas."

Jasna nije želela da ćuti Nadeždi.

"Ja mojoj deci nisam rasturala brakove, i dalje sve njene laži i pretnje. Sada ću ja otići u policiju za uznemiravanje jer ja njoj ne pišem niti joj odgovaram. Ona mene uznemirava, a ja se njene plašim. To može u svojoj kući, a meni više neće. Za sve pretnje koje piše i iznosi laži... Ja treba da trpim zato što mi je rodila unuče, da gazi po meni, a ja joj ništa nisam uradila, može slobodno da piše svuda redom sve najgore omeni. Ne daje joj to za pravo jer sam i ja majka... I ja sam prolila zbog nje mnogo suza, zbog njenih laži. Ne pita se kako je meni", poručila je Jasmina.

