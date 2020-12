IGRAO JE U DŽEJOVOM SPOTU ZA NJEGOV NAJVEĆI HIT, A DANAS JE JAKO USPEŠAN! Evo kako ovaj mladić sada izgleda i čime se BAVI! (FOTO)

Pevač Džej Ramadanovski, koji je preminuo 6. decembra iza sebe je ostavio brojne hitove, a najveći među njima je i balada "Sunce ljubavi" koja je nastala davne 1994. godine.

U spotu za pomenutu pesmu pojavljuje se plavokosa devojka Nataša Vojinović, ali i Ivan Marjanović, koji je danas specijalista oftalmologije.

foto: Pritnscreen

Ivan je u periodu kada je snimljen spotbio student druge godine medicine, a danas je jedan od najboljih doktora kada je reč o njegovoj struci.

foto: Pritnscreen

- Moj dobar drug Srdan Golubović posle gimnazije je upisao režiju te me je zamolio da mu pomognem u realizaciji njegovog filma za kraj prve godine studija. U pitanju je bio nemi film, gde smo radili demonstracije i ja sam, da bih mu pomogao, glumio u tom filmu. Kako mi je on to tada ispričao, njegovi profesori su pogledali film, bili su oduševljeni i rekli mu da me posavetuje da bi trebalo da razmislim o glumi - rekao je svojevremeno Marjanović

foto: Pritnscreen

- Spot za pesmu „Sunce ljubavi“ rađen je pod dirigentskom palicom Darka Bajića, dok je moj drug Srdan bio režiser - prisetio se oftamolog jednom prilikom.

Podsetimo, Ramadanovski je preminuo u svom stanu na Dorćolu, usled posledica srčanog udara. Iza sebe je ostavio bivšu suprugu Nadu, kao i ćerke - Mariju i Anu.

foto: Damir Dervišagić

