OVO DO SADA NIKADA NISAM REKLA! Zorana Pavić smršala 20 kg, a evo šta bi sada OPERISALA: Njen odogovor sve IZNENADIO! FOTO

Pevačica Zorana Pavić gostujuću u emisiji govorila je o svojoj karijeri, planovima, a onda je otkrila nešto, što kako je i sama rekla, do sada nikada nije ispričala.

Naime, ona se dotakla operacija, pa svojim odgovorom sve iznenadila.

"Evo da kažem iskreno, ja to do sada nigde nisam rekla.Kada bih imala tu priliku, da mi kažu da nešto operišem, mi žene bi uvek nešto popravile i uvek bi nešto moglo da bude lepše i savršenije. Ja bih otišla i operisala, ja bih smanjila svoje emocije. Ako bi mogli, ne da amputiraju, jer šta je čovek bez ljubavi, ako bi moglo sa desetke na sedam, jer ja sa tim emocijama ne znam šta da radim. Jer one meni stvaraju i problem", rekla je ona kroz osmeh.

foto: Pritnscreen

"A muzika? Pa šta bismo bez tvojih tako iskrenih i divnih pesama?", pitala je voditeljka Pavićevu.

"E pa dobro onda, da ne idem na operaciju", zaključila je Zorana u emisiji "150 minuta".

Inače, ona je nedavno smršala 19 kilograma, i to uz pomoć veoma rigoroznih dijeta, a jednom prilikom je rekla da ih nikome ne bi preporučila.

foto: Printscreen Pink

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir