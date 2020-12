DUŠAN JOJ JE PONOVO ZABRANIO DA SE ČUJE SA DECOM! Komšinica Tanje Savić otvorila dušu: Danima je plakala, niko njenu muku ne zna!

Tanja Savić i njen suprugu Dušan Jovančević su glavna tema ovih dana u svim medijima, budući da je u jednom intervjuu pevačica ispričala da su se pomirili, što je i on sam potvrdio, nakon čega je folkerka istakla da ništa od svega toga nije istina.

foto: Pritnscreen

"Tanja je tu, kod svojih, viđamo je, kako da ne. Ma, ovo što joj se dešava je strašno, otac i majka se boje, ona se dobro držala, ali koliko god da si jak, ove situacije koje joj priređuje Dušan su strašne. Njoj je sve teže bez dece, a izlaza nema. Istina je da je ona spustila loptu sa Dušanom da bi joj on dao da se čuje sa dečicom, a onda on to iskoristi, proširi priču da su se pomirili i nastane haos", ispričala je jedna komšinica Savićeve iz Radinca za "Star".

"Ne znam šta će i kako će. Danima je plakala, a on joj je opet zabranio da se čuje sa decom. Koliko znam, ona je trebalo da ide u Australiju da sa advokaticom sredi sve to vezano za decu, ali sada zbog korone ne može da ide, a i nemaju oni toliko para za taj put. Ona ne radi sad, a, koliko znam, Dušan je njenu ušteđevinu odneo sa sobom."

foto: Printscreen/Instagram

" Tanja stalno plače, sanja kako se igra sa decom, niko njenu muku ne zna. Njeni Dušana ne vole, znali su kako će sve ispati, a on je nju odveo od njih i znao je da će moći kako god hoće sa njom, e, sad je njemu problem jer su oni sa njom pa ne može na nju da utiče. Mnogo se napatila ", dodala je komšinica.

"Kada bi uspela da vrati decu, sve bi bilo mnogo lakše. Znam da je ne ostavljaju samu, da ne bude sama sa svojim mislima, a sve je dodatno teže jer ne radi."

foto: Printscreen/Instagram

