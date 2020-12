PALMA POSLE GOSTOVANJA U SCENIRANJU NA KURIR TV: Ovu emisiju ću dugo pamtiti, Ljiljana me oduševila sa provokativnim pitanjima!

O emisiji "Sceniranje" u kojoj je prošle nedelje na Kurir televiziji gostovao političar Dragan Marković Palma ne prestaje da se priča. I sam gradonačelnik Jagodine je oduševljen kako je predstavljen u emisiji, te je javno izrazio oduševljenje, naročito novinarkom Ljiljanom Stanišić, koja mu je postavljala neočekivana pitanja na koja on do sada nikada nije odgovarao. On je toliko zadovoljan kako je emisija odjeknula u javnosti da je čak nekoliko puta reprizirao na svojoj televiziji, što do sada nije bila praksa. Ova emisija je i na "Palmi Plus" zabeležila veliku gledanost jer su građani Pomoravskog okruga pozitivno reagovali šta je sve njihov prvi čovek otkrio o sebi.

foto: Damir Dervišagić

Dragan Marković sa voditeljkom Ljiljanom Stanišić foto: Damir Dervišagić

- Upravo se nalazim u prostorijama televizije Palma plus gde egledam emisiju "Sceniranje". Želim da se zahvalim Kurir televiiji koja je dala saglasnost da se ova emisija emituje na Palmi plus. Kurir je jedan brend višegodišnji, ali posebno sam iznenađen damom koja se zove Ljiljana, koja je vodila emisiju sa mnom i ta emisija će dugo da se pamti iz razloga što sam prvi put govorio nešto iz mog života, a uopšte mi nije bilo u planu da to govorim - rekao je on i dodao:

- Gospođa Ljiljana je postavljala provokativna pitanja i ja sam joj na tome puno zahvalan. Ovu emisiju ću dugo pamtiti. Pozdravljam vas iz televizije Palma plus! - istakao je političar.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Kurir