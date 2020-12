ELEKTRA ELIT ISPROVOCIRALA PALMU: Ovako je Dragan Marković reagovao kada je video transrodnu pevačicu

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma bio je gost emisije "Sceniranje", u koju se u jednom trenutku uključila transrodna pevačica Elektra Elit.

Elektra je imala nekoliko pitanja za Palmu.

Pitala ga je zbog čega se više ne organizuje oko LGBT populacije, a pohvalila se da je njenu pesmu komentarisala i Ceca.

"Je l’ ovo ovaj ili ova? Odakle vi to znate, imala je operaciju, kastraciju? Da je Bog hteo da dva muškarca rađaju decu, ne bi bili Adam i Eva, nego Adam i Steva. Svake godine umre 35.000 ljudi više nego što se rodi, možda je to razlog što se deca ne rađaju u većem broju. Ne smetaju mi homoseksualci. Došle su mi dve lezbijke na razgovor, jednu sam zaposlio u biblioteci. Delim ljude na uličare i sobne. Uličari su oni koji šetaju i propagiraju ono što SPC i Katolička crkva ne priznaju. Radite u četiri zida šta hoćete. Ne gledam ni Evroviziju zbog one Konjite. Sve Končite mi pobeđuju. Nije mi jasno kako vode ljubav dva muškarca s brkovima i bradom, kako se ljube filmski", rekao je Palma gostujući na Kurir televiziji.

