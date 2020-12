PALMA U SKUPŠTINI: Mali Šengen je značajan za našu privredu

BEOGRAD - Želim da pohvalim sporazum vezan za putovanje sa ličnim kartama. Ja sam pre 12 godina reagovao na izlaganje tadašnjeg predsednika, kada je rekao da moli vlasnike preduzeća i kompanije da ne sarađuju sa zemljama koje su bombardovale Srbiju i tada sam rekao da se patriotizam ne sipa u traktor. Koje koristi će Srbija imati od ovog sporazuma. Povećaće se izvoz i ekonomska saradnja. Mi znamo da Albanija neće promeniti svoj kurs kada je u pitanju Kosovo i Metohija i Edi Rama će uvek podržavati kosovske Albance, ali ovaj mali Šengen je značajan za privredu i našu i ostalih zemalja koje su deo njega. I ovaj zakon će povući još neke države, kada vide efekat, odnosno njegove rezultate", izjavio je danas u Skupštini Srbije, predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

"Moje pitanje za ministra finansija Srbije Sinišu Malog je, imajući u vidu da ako su privredni subjekti sva pravna društva koja imaju određen broj zaposlenih, smatram da toj grupi pripadaju i poljoprivredna gazdinstva. Smatram da su ta poljoprivredna gazdinstva uskraćena, jer nisu dobijala stimulaciju u vreme korona virusa, kao drugi privatni preduzetnici. Pitanje je da, ako postoji mogućnost, da i ta poljoprivredna gazdinstva dobiju stimulaciju iz državnog paketa kao i drugi privatni preduzetnici. Poljoprivredna gazdinstva su porodična, gde rade čitave porodice, rekao je Marković.

Palma je dodao da je dobro da je naš državni vrh na čelu sa predsednikom Vučićem obezbedio vakcine protiv korone, koje će u Srbiju stići do kraja godine. Moj predlog je da mi koji smo birani na izborima treba zadnji da se vakcinišemo. Prvo obični građani i gospoda poljoprivredni proizvođači. Do sada je oko 15 posto poslanika preležalo koronu i ja želim svim građanima, koji su pozitivni na taj virus, da što pre izbace to zlo iz sebe bez posledica", kaže predsednik Jedinstvene Srbije.

Što se tiče zahteva dela opozicije za pregovorima o izbornim uslovima, o čemu da se pregovara. Ne daju vam pravo na poslanička mesta Vučić, Dačić, ministri i Skupština. To pravo vam daju građani na izborima, na osnovu izveštaja o radu, na osnovu programa, na osnovu rezultata koje si napravio kada si bio na vlasti, zaključio je Palma.

