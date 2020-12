NE POSTOJI NIKAKAV PROSTOR ZA OPROŠTAJ! Tijana Em posle pesnice koju je dobila od dečka poslala JAKU poruku za sve žene

Vest da je mladu zvezdu Tijanu Milentijević, poznatiju kao Tijana Em, pretukao dečko odjeknula je prethodnih dana u domaćim medijima. Iako je bila vidno potresena, Tijana je otkrila celu istinu o nemilom događaju.

-Trudim se da budem dobro i pokušavam da sve to ostavim iza sebe. Ne bih mnogo detaljisala, ali je meni najbitnije da sam sada dobro i nadam se da ću iz svega ovoga izaći jača nego što sam bila. Savetovala bih sve žene da postupe isto kao ja. Možda će im u tom trenutku biti teško da donesu takvu odluku. Vremenom shvatiš da je to prava odluka. Hvala Bogu, pa ja imam podršku od svih ljudi koji me poznaju, vole i misle da je ispravno to što sam uradila - istakla je Tijana.

- Ovo ne bih nikada oprostila. S obzirom na to da sam pozvala policiju na svoju ruku, to je za mene poslednje. Nakon toga ne postoji nikakav prostor za oproštaj - rekla je Tijana u „DeToxic“ emisiji.

