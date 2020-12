PRVO TIJANINO UŽIVO UKLJUČENJE NAKON ŠTO JE PRIJAVILA NASILJE: Evo da li je u kontaktu sa bivšim i da li bi mu oprostila!

Kao bomba je odjeknula vest u domaćim medijima da je pevačica Tijana Milentijević prijavila policiji da ju je dečko pretukao, a samo nekoliko dana pre toga, ona se pojavila na snimanju emisije i ništa nije ni slutilo da će do ovoga doći. Tijana je bila lepo raspoložena, a sa svojim koleginicama je pričala i smejala se i uživala.

Sada se ona po prvi put uključila uživo u emisiju poa izela svoju stranu.

"Ja ne bih preterano detaljisala šta se dešavalo i kako je izgledalo. Osećam potrebu da se obratim svima koji su stali na moju stranu i da se zahvalim svima. Hvala Bogu imam puino prijatelja koji mi pružaju pdršku", rekla je Tijana na početku pa dodala:

"Što se tiče razloga mislim da to nema potrebe da se iznosi. Ne bih rekla da nije tačno šta mediji pišu, u ime to malo ljubavi što je postojalo između nas nije u redu da iznosim detalje. Ne bih demantovala sve štoo je do sada iznošeno."

Tijana je istakla da joj je porodica najveća podrška.

"Ovih dana se trudim da ne budem sama, prija mi društvo i lepa reč, da skrenem misli. Moji roditelji su najveća zaštita, svako od nas ima pravo na svoje greške. Reakcija mog tate i mame je normalna. Niko ne bi bio srećan da mu neko uznemirava dete. Nije bilo znakova da će se nešto dogoditi, ali roditelji uvek izgrade mišljenje da li je neko za vas. Oni su bili u pravu, a ja sam slušala svoje srce. Nismo u kontaktu i ne bih oprostila tako nešto. Čim je došlo do situacije da ovako reagujem, nema mesta za praštanje. Bilo je u našoj vezi nesuglasilca i rasprava", rekla je ona u "Premijera-vikend specijalu", a onda jee posavetovala sve devojke.

"Nakon svega bih posavetovala devojku i ženu ako primete bilo kakav vid agresije da reaguju, da obrate pažnju i postupe na pravi način u tom trenutku."

