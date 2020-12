GOBELJA PODELIO FOTKU SA KAĆOM! Pevačica pozirala sa dubokim DEKOLTEOM u crnoj haljini, a evo kako se provode u Dubaiju! (VIDEO)

Pevačica Katarina Kaća Grujić i njen dečko fudbaler Marko Gobeljić otputovali su u Dubai kako bi proslavili šest meseci veze.

Njih dvoje uživaju u svakom danu na putovanju, a sada se i sportista oglasio na Instagramu.

Naime, on je podelio njihovu zajedničku fotografiju iz provoda, na kojoj je Kaća pozirala u crnoh haljini sa dubokim dekolteom, dok je Marko isto bio u crnoj kombinaciji.

Inače, kako se prenosilo, sportista nije štedeo kada je iznenađenje za Katarinu bilo u pitanju, te je navodno iskeširao 10.000 evra za ovo putovanje.

- Gobelja je dugo razmišljao čime da obraduje Kaću i šta bi moglo da je usreći budući da je pod stresom otkako ne radi. Nakon dugo razmišljanja i posle nekog vremena odlučio da to bude ono što ona najviše voli - odlazak na more. Odlučio je da to bude Dubai koji je njegova draga već spominjala. Rezervisao je jedan od najskupljih hotela na obali mora i obavestio je da je vreme za uživanje i putovanje. Kaća nije mogla da veruje da je toliko pažljiv i da je tačno znao šta joj je potrebno. Oduševila se idejom da odmori glavu i tih deset dana provede sa njim daleko od svih i svega - rekao je nedavno izvor za Blic.

