MILENA ĆERANIĆ PROGOVORILA O UDAJI! Pevačica priznala zbog čega ove godine nije stala NA LUDI KAMEN, pa odmah spomenula i RAZVOD!

Pevačica Milena Ćeranić krije svoj privatni život od očiju javnosit, pa tako gotovo nikad da ne govori o svom emotivnom statusu.

Međutim, sada je otkrila da li je bila voljena u ovoj 2020. godini, te se dotakla i udaje.

"U ljubavi sam luda ozbiljno. Nisam se udala ove godine. Jednom sam rekla: "Što se nisi udavala? Da se ne bih razvodila". I ja zaista na brak gledam kao na instituciju. Kad se budem udala to će biti za ceo život, i ne razvodim se. Pa onaj koji hoće da se ženi sa mnom, dobro nek razmisli. Prvo, nisam u fazonu da moram da se udam. To mi je kliše. Mora taj neko da me voli i ja njega, da se razumemo i da nam je lepo", rekla je Milena i dodala:

foto: Pritnscreen

"Ljubav se ne podrazumeva, zaslužuje se. Valjda sam imala, ličim da jesam. Na udaju ne gledam na taj način, bitna je ljubav", zaključila je ona u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Inače, spekulisalo je da je pevačica bila u vezi sa košarkašem Vladimirom Dašićem, čija je supruga u tom trenutku bila trudna, a Ćeranićeva je tada sve vreme negirala vezu sa oženjenim košarkašem.

foto: Pritnscreen

