ŠOK INTERVJU RADOMIRA MARINKOVIĆA TAKIJA: Maja će ABORTIRATI Janjuševu bebu, on je KOCKAR! Spomenuo i da ima TAJNI UGOVOR

Jedna od najturbulentnijih veza u "Zadruzi" jeste sigurno romansa Maje Marinković i Marka Janjševića Janjuša, koju zadrugarkin otac Taki nikako ne podržava.

Majin otac, Radomir Marinković Taki ističe da Janjuš nije prava prilika za njegovu naslednicu i da ih "ludačka ljubav" nigde neće odvesti.

- Maja je moje jedino dete, ja nju volim najviše na svetu, a to što se ona zaljubila u pogrešnog muškarca, ja to ne podržavam. Ja nisam za tu vezu - priča Taki.

foto: Printscreen Pink

- Mislim da ona ne bi volela da ja budem tamo. Ne bih dozvolio da neko tuče i ponižava moje dete. Ne bih mogao da se suzdržim tamo. Ja sam staložen čovek, ali ne mogu da gledam da moju ćerku neko tamo tuče, šutira... Maja nije zlato, ne mogu da se ponosim time, ali ona je moje dete - priča Taki, a onda se osvrnuo na Janjuša.

foto: Printscreen

- On voli Maju, sa jedne strane, Maja je super cura, atraktivna. On je svestan da Maju ne može da sačuva. Ona želi da je ceo grad gleda, najlepše se oblači u kući, a on ne može to sve da obuzda. Sa druge strane, razumem i njega... On je čovek izgubio brak, ali da on tuče i ponižava, to ne podržavam. Ona nije došla tetki na godinu dana jer je bila plava, pretučena, ja to nisam znao, saznao sam u novinama. Kada sam krenuo da ga tražim, on je već bio u karantinu i bolje što se nismo sreli, ko zna šta bi bilo.

foto: Printscreen Pink

Kako su se pojavili natpisi u medijima da Taki ulazi u "Zadrugu", on to sada nije želeo ni da potvrdi, ali niti da demantuje.

- Ne bih o tome. To je moja poslovna tajna sa Pinkom - kaže on i samim tim na neki način potvrđuje priču, s obzirom da ističe da već ima tajni dogovor sa Pinkom.

Marinkovića smo upitali da li će se pozdraviti sa Janjušem ukoliko uđe u "Zadrugu", a on je bio jasan da mu nikada pružiti ruku neće.

- Bože sačuvaj, nikada se neću pozdraviti sa njim. Maja nema sreće sa njim. On je čovek ljubomoran, ne može da je isprati ni u čemu. Ja bih voleo da oni to što pre raščiste. Ako nekoga voliš, ne možeš da ga tučeš. On je loš čovek, on je prevario ženu javno sa Majom.Taki nam je priznao i da ne bi voleo da Maja zatrudni sa Janjušem, upravo zbog njihovog turbulentnog odnosa.

- Ne, nikada u životu. Taman posla, kako da zatrudni? Napisao sam joj u rođendanskoj čestitki da pazi šta radi da se ne bi zbog jednog poteza kajala u životu. Ja sam Maju odgajao od 15 meseci, šta će ona sama? Maja je atraktivna, voli da izlazi, ko će da čuva to dete? - kaže Taki, a na pitanje ako dođe do trudnoće, da li bi zahtevao abortus, Majin tata kaže:

- Što se mene tiče da, ali Maja ima 24 godine, ona je punoletna i ima pravo da radi šta god hoće. Ja to ne podržavam, tu nema sreće - kaže Majin tata i dodaje da Janjuš nikako nije dobar izbor za njegovu ćerku.

- Maja je od najgoreg izabrala najgore, što Vladimir Tomović kaže "grešku prirode". Katastrofa! To što on kocka, neka se kocka, to su njegove pare, ali neću da Maju koristi. On nju nikada nije izveo na ručak. Maja je zbog njega iznajmila stan da bi se viđali. Vi dobro znate da Maja ima svoj stan, ali ja nisam dozvoljavao da on dolazi tamo. On se raspitivao o Majinim nekretninama i mislim da je sa njom samo iz interesa - kaže Radomir Marinković Taki.

foto: ATA images, Printscreen

Kurir.rs/Informer

BONUS VIDEO

Kurir