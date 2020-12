MAJA ZGROŽENA JANJUŠEVIM PONAŠANJEM, JADALA SE SVIMA! A onda je usledio šamar realnosti: Ne valja mu žena, NE VALJAŠ MU TI!

Maja Marinković provela je veče sa Anjom Todorović i Stefanom Šebezom sumirajući utiske o sukobu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Znaš li ti šta je on radio u pabu, dolazio, govorio da će da me pljune u facu pred svima, iz čista mira! A šta radim ja? - zapitala se Maja.

- Ja sam ti rekla da se distanciraš! Zna se po kome se piša i pljuje, a ti to nisi, ti si fazon kao i ja, ne voliš prostitutke, ne voliš da te neko finansira, ja volim sve sama. Ti si kao i ja, zato sam te i zgotivila, ja sam videla da si ljubomorna samo zato što voliš- On nikog ne voli, nije mu valjala žena, sad mu ne valjaš ti, niko i ništa mu ne valja. Jednostavno je nesrećan, zato mu sve smeta - poručila je Anja.

Podsetimo, Janjuš je istako da će je vređati do kraja rijalitija.

- Ja sam rekao da ću nju vređati do kraja rijalitija! Svaki dan ću je vređati do kraja rijalitija, ja sam oboleo zbog njenih scena, sve sam to ćutao. Ja ću se družiti sa svima! Meni da neko udari šamar, ja bih ga ubio na licu mesta, ali njoj sam prešao. Samo da čujem da nekome priča o meni... Nikada je nisam vređao ranije, sve radi namerno i smišljeno, zna odlično šta radi, toliko je namazana, pravi se da je žrtva, ucveljena i žrtva, plače, pa se meni kezi, sve to radi, mene boli k*rac šta će ko reći - rekao je Janjuš koji se umešao u program.

