PRAVA JE DOMAĆICA, ALI JOŠ NE ŽIVIMO ZAJEDNO! Brenin sin otkrio detalje veze s Sandrom, pa progovorio o SVADBI, evo šta je poručio

Najmlađi sin pevačice Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović već neko vreme uživa u ljubavi sa svojom izabranicom Sandrom Miljaković.

U poslednje vreme dosta se polemisalo i o njihovoj vezi, ali i šuškalo se da odavno žive zajedno. Međutim, Vitkor je sada progovorio o svojoj devojci i otkrio detalje njihove veze.

– Ovo mi je bila veoma uspešna godina. Započeo sam dva nova projekta, otvorio sam splav i firmu za pranje, tako da mi je poslovno bilo uspešno, a i u ljubavnom smislu. Pokazalo se da uz trud i napor mogu da ostvarim ciljeve.

Da li vam smeta što je Sandrina i vaša veza pod lupom?

- Ne, jer je to nešto na šta nas je majka spremala otkad smo se rodili – da ćemo morati da živimo tako ceo život. Nekad ume to da dosadi, ali nije stres. Mi smo samo prepoznatljiva deca, nismo velike zvezde da bi neko trčao za nama.

foto: ATA Images

Da li se vaša devojka prilagodila takvom načinu života?

- Sandra je malo starija od mene, školovana je… Dosta smo mi pričali o tome, jer je nezgodno kako ko shvata našu vezu. Neko misli da je ona tu iz koristi, a neko će reći “lepo im je, uživaju”. To je sve do ljudi. Ali, svakako se brzo adaptirala. Ubacili smo je u sistem.

Jeste li počeli da živite zajedno?

- Ne živimo zajedno, viđamo se svakodnevno. Još je rano za to. Želim prvo sebe da ostvarim kao Viktora Živojinovića, pa ću onda da pravim i svadbu i decu. Imam 22 godine, a ljudi bi već da me žene. U vezi mora da postoji mnogo poštovanja i međusobne iskrenosti. To je jedini uspeh za neku vezu.

foto: Printscreen/Instagram

Šta je ono što ne biste tolerisali u vezi?

- Brzo se proceni da li da budeš s nekom devojkom ili ne. Nikako ne volim bahatost, pokazivanje… Ni Sandra ni ja ne kačimo često neke fotografije, naš privatni život je samo naš, Instagram mi služi najviše za posao. Društvene mreže svakako nisu pravo merilo ljubavi. Kad bih kačio šta radim, ljudi bi pali u nesvest.

Vi ste poznati kao domaćin, a kakva je Sandra domaćica?

- Ona se odlično pokazala, ima ozbiljno znanje. Sandra dolazi iz domaćinske porodice. Znate kako se kaže – sve se vidi šta su vas naučili otac i majka, a ona je pravi pokazatelj toga.

foto: Pritnscreen/Instagram

