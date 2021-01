OVAKO SE SLAVILO KOD TOZOVCA! Pevač tvrdi da se nije OŽENIO, a sada isplivao snimak VESELJA!

Nakon vesti da se legendarni pevač Predrag Živković Tozovac oženio svojom dugogodišnjom saputnicom Emilijom Mimom, na Instagramu se pojavio i video snimak sa slavlja.

Naime, mediji su preneli da se Tozovac oženio 31. decembra, na dan dočeka Nove godine, a potom se pevač oglasio i demantovao ove navode.

foto: Dragan Kadić

“Ja bih to objavio, nije… Ne volim to tako anonimno da objavljujem. Ja planiram nešto vrlo lepo uskoro. Bićete obavešteni sigurno, to će biti javno”, rekao je Tozovac za Pink.rs.

Ipak, ćerka njegove partnerke na Instagramu je objavila video snimak na kojem je napisala da su se njih dvoje venčali, te da je veselje upravo u tu čast.

"Moja mama... Kralj Tozovac, i moja Sanja. Veselo, kakvi su i oni i kako treba dabude posle venčanja!", napisala je Biljana.

foto: Pritnscreen

Tozovac je sve vreme bio nasmejan i veseo, a u pozadini se čula pesma "Svadba, svadba".

Podsetimo, Tozovac je sa Emilijom u zajednici četiri decenije, ali se još uvek nisu venčali. Takođe, ona je mlađa od njega 20 godina, a u svojim intervjuima uvek je isticao da im velika razlika u godinama ne predstavlja nikakav problem.

foto: Dragan Kadić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir