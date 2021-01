LJUPKA STEVIĆ PROGOVORILA O RIJALITIJU: Pevačica bi ušla u ŠOU, ali samo ako joj ponude OVE USLOVE!

Ljupka Stević, nakon burnog raskida sa generalom Dragišom Simićem, sa kojim je bila u vezi 10 godina progovorila je o njihovoj vezi, ali ne samo to.

Pevačica se osvrnula i na rijaliti programe, pa otrila da li je dobijala ponude, i da li bi ušla u "Zadrugu", ali i koja bi ponuda bila odgovarajuća za nju.

Kada sabereš utiske, i staviš na tas, da li ti je raskid pomogao psihički i fizički?

- Sumnjam da bilo kakav prekid veze, a pogotovo nešto što je trajalo čitavu deceniju može da mi pomogne da se psihički ili fizički osećam bolje.Veza nije prekinuta na obostrano zadovoljstvo, pa da kazem "uh, sada se bolje diše". Ono što je sigurno to je da je ovako trebalo da bude i prihvatam sve, ako je Bog rekao da tako treba-tako će i biti. Jedino olakšanje koje osećam je da više nemam povez preko očiju i ne slušam laži, obmane i prazne priče.

Iskreno, da li si dobila na popularnosti skandalom sa generalom?

- Slušajte ovako, za mene je popularnost kada pevač puni klubove i kada ljudi uživaju u pesmama svog omiljenog izvođača, popularnost je kada se izbaci hit. Ovo je sve, samo nije popularnost! Ovo je moj život !!! Nisam ga ni približno ovako priželjkivala, ali stvari se u životu jednostavno dese.

Da li postoji bilo kakva šansa za pomirenjem, kada gledas kao devojčica sa snovima, šta bi trebalo da uradi nakon desetogodišnje veze da bi te vratio?

- Za oboje bi bilo dobro da nastavimo naše živote svako na svoju stranu i ja mu od srca želim sve najlepše,ne samo njemu već svim ljudima. Više nisam devojčica sa snovima, tako da na život gledam dosta realnije i bistrije. Odlično znam šta želim, a isto tako i šta sigurno sebi neću dopustiti.

Da li si razmišljala o ulasku u "Zadrugu"? Da li si dobila neku ponudu do sada?

- Ne pada mi na pamet ulazak u rijaliti, odbijala sam svaku ponudu. Prihvatila bih ponudu ako je novčano dovoljno potkrepljena da nakon toga ne moram nikada ni sa čim u životu da se bavim - tako da u startu nema ništa od toga.

Šta misliš o rijaliti programima i da li bi smela da svoj život poslužiš na tacni višemilionskom auditorijumu, budući da je veliki deo tvoje privatnosti već ugledao svetlost dana?

- Ne volim svađe, ne volim podmetanja, ne volim lažne moraliste, ne volim glumatanje, lažne suze i napade besa. Pogotovo sada, kada je situacija u celom svetu kritična, samo mi još nedostaje da mi na TV urlaju i svađaju se. Promenim kanal. A na pitanje da li bih smela - da, uz ogromnu svotu novca, koju niko ne može platiti.

Ukoliko se nekada nađes u rijaliti programu, da li bi javno govorila o detaljima svakodnevnog života sa generalom?

- Aman ljudi, udavili ste me sa rijaliti programom. Ne bih dalje komentarisala šta bi bilo kad bi bilo. Rekla sam sve na tu temu i ako me još jednom pitate, saznaću gde ste parkirali, a onda vam neće biti baš sjajno (smeh). Šalim se, naravno. Kažu da je vedar duh, pola zdravlja, tako da se trudim da zadržim, koliko je moguće, dobro raspoloženje.

Mnoge žene se suočavaju sa istim situacijama, samo si ti javna ličnost, pa samim tim si i ispraćena, šta bi savetovala ženama "ljubavnicama", drugim ženama, poenta je u emociji, kako da postupe, sigurno imaš pravi savet obzirom da 10 godina nije malo?

- Reći ću samo da nijedna devojka, žena ne zaslužuje da pored sebe ima preljubnika, prevaranta,lažova, manipulatora.Treba se odupreti i ne dozvoliti da se bilo šta trpi, pa makar nas to koštalo slomljenog srca u paramparčad! Uvek posle kiše dođe sunce, ma koliko izgledalo teško, bolno i traumatično, stvari se razbistre same od sebe i sve dođe na svoje mesto. Jako mi je žao kada mi se jave žene, koje su ostavljene same sa malom decom ili još gore, dok su one nezaposlene i sede kod kuće, čuvaju decu, muževi švrljaju i žene su očajne, jer nemaju nikakvu mogućnost ni uslove da preduzmu bilo šta, jer su finansijski zavisne od muškaraca.

- Naslušala sam se tako teških životnih priča, da ne možete verovati čega sve ima. Ipak, svakome je svoj problem najveći. Ako sam pomogla makar jednoj devojci da kaze, pre svega sebi: "E, sad je stvarno dosta" i zauzme se za sebe, biću srećna!

Kako se boris sa komentarima na društvenim mrežama? Sigurno te obasipaju podrškom ali i osudama?

- Verujte mi da toliko poruka ima da još uvek nisam uspela svima da odgovorim, a uradiću to! Kada neko izdvoji pola minuta da meni pošalje neku lepu poruku, pruži podršku, da snagu - dužna sam da svima odgovorim i zahvalim!

- Tek sada vidim koliko mi je ta podrška negde olakšala ovaj turbulentan period. Negativnih kritika ima isključivo na portalima, ali to mi je apsolutno nevažno i ne dotiče me, ti ljudi masovno idu i pljuju po svakom napisanom tekstu, a kada je o podršci reč, ti ljudi su namenski ušli na moju društvenu mrežu i lično mi se obratili. To je nešto što nema cenu, a ja nemam reči kojima bih mogla da zahvalim.

Kako podnosiš situaciju sa koronom, rekla si nedavno da si se testirala i da si negativna... Da li radiš i imas li dodatne prihode obzirom da su nastupi smanjeni?

- Ja sam prilagodljiva i ne kukam kada je korona u pitanju. Najbitnije je da mi je cela porodica zdrava, ja sam zdrava. Što se posla tiče, nastupa nema uopšte. Dakle, nema ni prihoda. Tako je, kako je. Sebično bi bilo da se požalim, a ima brdo muzičara, koji nisu poznati javnosti i rade za dosta manje novca, pa hajde da se zapitamo kako je njima? Pola Srbije trenutno skapava, a mi sa javne scene. lako ćemo. Od gladi da umremo nećemo.

