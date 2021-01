ŽELIM DA SE UDAM I RODIM BEBU! Milica Todorović otkrila NAJISKRENIJE želje, a onda priznala od čega bi ŽIVELA dok nema nastupa!

Pevačica Milica Todorović Božić obeležava u rodnom Kruševcu u krugu svojih najmilijih.

Ona ne krije da, pored velikih koncerata, priželjkuje da u narednom periodu postane majka.

- Želim sebi zdravlje, koncerte, Sava centar, Arenu, pa želim sebi bebu i ljubav. Tako, skromna sam, od sad pa nadalje, želim to sebi - kroz osmeh kaže Milica i dodaje:

- Razmišljam odavno da se ostvarim u ulozi majke, samo kad se bude desilo, desiće se. Kako ovaj odozgo diriguje, tako će biti.

Milica je istakla da priželjkuje muškarca sa kojim će joj se poklopiti energija.

- Nikad nisam imala neke standarde što se tiče muškaraca, prosto ako nam se energije poklope, to je to. Najbitnije je da među nama ima poverenja, poštovanja i razumevanja. To je za mene ravnopravan muškarac i, naravno, sve to treba da bude sa obe strane da bi veza opstala.

Ukoliko se pandemija ne stiša ni u 2021. godini, Milica ne brine za sebe, jer pored nastupa ima određene zamisli čime bi mogla da bavi u pauzi od nastupa.

- Ja sam multipraktik, mogu svašta da radim. Mogu da šminkam, mogu da prodam svoje slike za velike pare, mogu svašta, ali nisam o tome razmišljala zasad.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Blic

Kurir