VELIKA ISPOVEST SNEŽANE ĐURIŠIĆ: Kao devojčica sedela pored TITA, udala se sa 18, muž joj preminuo, a evo šta joj govore DECA

Snežana Đurišić govorila je o temama koje dosad nije iznosila u javnosti.

Pevačica se prisetila svog detinjstva i prvih koraka u muzici.

"Rođena sam 6. juna 1959. godine, prvi kontakt sa muzikom je bio sa sedam godina, a sa devet sam već snimila ploču. Godine su period kroz koji prolazimo i trebalo bi da iz svega onoga što nas snađe izvučemo pouku, da znamo šta je bilo, a šta ne bi trebalo da se ponovi. Moje detinjstvo je bilo savršeno. Kao dete sam počela da pevam, a uslov je bio da budem odličan đak. Ja pripadam generaciji koja nije imala problema, živelo se skromno, ali imali smo svega, išli smo i na odmore, ništa nam nije nedostajalo. Roditelji su mi se posvetili naročito, jer sam krenula od malih nogu da radim ovo što radim ovo, i neizmerno sam i njima i Bogu zahvalna. U Kraljevu smo živeli i moji profesori su se obratili mom ocu i rekli da bi voleli da se pojavim na tom muzičkom takmičenju, tata je rekao da nema ništa protiv, od toga dana njih dvojica su bili uz mene. Sve je krenulo od te druge ploče gde je bila i pesma "Pokon bratu" koje je i dan danas popularna. Deca ne znaju za strah, ja sam sve mogla, putovala, nisam spavala, a ja sam bila ja na toj pozornici", ispričala je Snežana.

Ona je otkrila da je istinita priča da se jednom prilikom potukla u školi, a potom se prisetila i kako joj je Tito pomogao.

"Istina je, bila sam džudista, sportista. Postoji nešto što želim da kažem i na šta sam ponosna, nisam ponosna što sam se tukla, ali Bože moj, meni je bilo žao i uvek prva priđem i na to sam vrlo ponosna. Jeste, moj idol je Lepa Lukić. Znam da sam kao dete od 11 godina pevala na proslavi Titovog rođendana, to gostovanje mi je olakšalo život kad je u pitanju karijeru. Otac nije mogao da dobije prekomandu za Beograd, a u Kraljevu nije bilo srednje muzičke škole. Onda sam ja kao devojčica bila pozvana da presečem Titovu tortu, sedela sam tu pored njega i pitao me je, gde živim, šta mi radi tata, ja sam rekla šta bih volela, ali da tata ne može da dobije prekomandu i onda je tata dobio prekomandu. Tati je to bio vrhunac jer je bio član partije. Ja nisam bila svesna težine i svega tog jer sam bila dete, deca nemaju strah. To mi je pomoglo da se školujem, zahvalna sam i Bogu i predsedniku" navela je ona u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Snežana je progovorila i o svom pokojnom spurugu, ali i o ćerki i sinu.

"Udala sam se sa 18 godina, 36 godina sam bila u braku, imam dvoje dece. Pokojni muž je bio harmonikaš i posao nas je upoznao i zbližio. U nekom restoranu između Šapca i Loznice, tu sam gostovala, upoznali se, čuli se, izašli. Moji nisu bili za to da se udam, ali kad dete nešto naumi, bolje nemojte braniti. Ja sam se tako ponašala kad su moja deca u pitanju, imam ćerku i sina, oni imaju po dvoje dece, oni su razlog za život. Ja nisam baka koja sve dozvoljava. Roditelj je odgovornost, a baka je drugo, odgovornost je na roditeljima, ja pomažem roditeljima i ne kvarim ono što oni žele, ali svakako uživam u njima na način za koji nisam znala kad sam ja radila. Maja živi u Njujorku sa svojom porodicom, ja odlazim tamo svaki čas i oni dolaze ovamo, sad postoje vajberi, skajpovi, malo je lakše, ali meni nije problem, čitav život putujem i čim me uhvati želja za njima sednem na avion i odem. Ona je otišla tamo da završi fakultet, onda se udala i ostala tamo", rekla je Snežana, a potom se osvrnula na trenutak kad joj je iznenada preminuo suprug:

"Imala sam sa sinom tih teških trenutaka, ali neka je živ i zdrav. Ali je suprug otišao iznenada, surovo ali dobro, ko to preživi bude jači. Nisam u trenutku znala šta se dešava. Imate izbor da stanete na crtu ili da potonete, ja sam borac i to je mesto su srcu odnosno praznina koja stoji, ali život ide dalje. Neka samo ima zdravlja i sreće i biće dobro", ispričala je Snežana.

Pevačica je otkrila i kako izgleda njena ljubav sa Vanjom Miloševićem.

"Ja sam to želela, ali ja nemam strah. Ja sam posle četiri godine govorila ako Bog kaže da tu sam, volela bih da mi se desi ljubav, ali tamo je sve u nečijim rukama i hvala Bogu dogodila mi se ljubav. Volim, voljena sam i to je sve. Što se te stvari koriste na raznorazne načine, svako ko komentariše tuđ život govori o sebi. Moja deca su ljudi, oni su protiv toga da ja budem sama, a u izbor partnera su vaspitani da se ne mešaju, oni su okej sa tim. Uvek kad nekog volite želite sa njim da budete do kraja života, dok je ovako dobro dobro je", rekla je Snežana.

