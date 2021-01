ŠA NE MOŽE DA KUPI MIR SA MNOM ZA 1000 DINARA! Vladimir Tomović se javno obratio reperu i Tari: Oni su već u fioci za klipove!

U toku komentarisanja podele budžeta od strane Nenada Aleksića Ša, a sledeći na redu bio je Vladimir Tomović, koji je osuo žestoku paljbu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Vi ste se razočarali u očekivanja od Ša, on je vas stavio tamo gde misli da treba da budete. Ša nema 17 godina, nego 40. Možda je tražio neku reakciju, ne može on sa mnom da kupi mir sa 1000 dinara više. Alen i Zola su bili na nekom testu zrelosti kod mene, zato sam im onda dao mali budžet. Neću komentarisati njegovu temu za crnim stolom, jer znam da mu je teško. Vi se ovde hvatate teme Tare i Ša, a to nije nešto što može da se provlači u pitanjima gledalaca, novinara. To će pokrenuti klipovi, gde nema vrdanja, sve crno na belo. Oni su već pečeni i već su u fioci za klipove - komentarisao je Tomović, pa nastavio o budžetu.

- On je odlično podelio budžet, što se mene tiče. Ja radim neke stvari za rijaliti, on je danas iz tog ugla zaslužio poštovanja, jer je bila neka tenzija dva sata. Ni u jednoj opciji ne može Šebez stati na stranu Marije i Miljane - rekao je Tomović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Lažeš, Vlado, lažeš, nije istina! - pobunio se Šebez.

- Ja ću, na primer, Zoli da zamerim sve, ali neću skakati na njega, kada 90% kuće to radi. Zamisli da napadnem Ša, a Šebez sada ćuti. Kažete da ih ja svađam, kako ja, ako je Ša dao tebi manji budžet od mene. Sandra čeka da bude omiljena, da joj vrati za ono - nastavljao je Vladimir.

- Ovde su najveći problem ta prijateljstva od par godina. Kada uđete u rijaliti sa prijateljima, oni očekujete da ćete ih vi čuvati, štititi i slično - dodala je Ivana.

