DUŠKO BEŽI IZ SRBIJE SA LJUBAVNICOM: Tošić odlepio za Anom, SIPA PARE i šakom i kapom da joj bude lepo!

Duško Tošić planira da otputuje na Maldive sa ljubavnicom Anom Jovanović, saznaje Kurir. On je želeo da svoju izabranicu, sa kojom je u tajnoj vezi više od godinu i po dana, a koju je naš list ekskluzivno otkrio, obraduje luksuznim putovanjem na egzotično ostrvo.

Kako naš izvor blizak fudbaleru tvrdi, on je navodno kontaktirao sa agentom za putovanja koji je zadužen za smeštaj na ovom rajskom ostrvu. Naravno, u pitanju je osoba koja sarađuje samo sa najluksuznijim rizortovima na Maldivima, koji, kada je u pitanju Tošić, jedino dolaze u obzir.

„Slučajni“ susret

Nakon što su se sreli u Dubaiju, gde su došli odvojeno, a gde su s namerom bukirali isti hotel kako bi mogli da se viđaju, zaljubljeni par poželeo je da ponovo otputuje negde, ali da budu potpuno sami. Naravno, uslov je bio da destinacija bude na moru, kao i da imaju potpunu privatnost, kao i da ne bude pristupačno za svačiji džep.

foto: Marina Lopičić

Organizaciju putovanja na sebe je preuzeo Duško, koji je našao bungalov u samom moru, nakon čega se konsultovao sa Anom. Pošto je ona dala svoj sud, Tošić je odlučio da rezerviše boravak za kraj januara i početak februara, jer će tada moći da ide, s obzirom na to da je i dalje slobodan igrač koji traži klub. Međutim, kada je u javnost dospela informacija da su on i Ana zajedno, oni su poželeli da promene plan. Kako tvrdi naš sagovornik blizak fudbaleru, oni se sada dvoume da li da krenu na put, jer ne znaju da li je pametno da privlače pažnju ovakvim postupcima, s obzirom na to da su u celu aferu uključeni i brojni ljudi oko njih, pre svih njen bivši muž i fudbalerova žena, sa kojom dugo nigde nije putovao.

foto: Instagram

S druge strane, njihovi prijatelji ih savetuju da je najbolje da nastave sa svojom vezom i planovima bez obzira na sve, kao i da će im odlazak iz Srbije i vreme nasamo prijati nakon svega.

Podsetimo, Kurir je ekskluzivno objavio kako Duško već neko vreme uživa u ljubavi sa bivšom ženom pevača Peđe Jovanovića Blizanca, te da su bili zajedno u UAE.

Velikodušan

Iako pevač nije želeo da komentariše njenu novu vezu, Tošićeva supruga se svim silama potrudila da je demantuje, pa je, po obrascu koji je i ranije rađen kada su Duška povezivali sa raznim lepoticama, i Ana morala da negira ljubav sa njim putem Instagrama.

Koliko je fudbaler velikodušan, ali i zaljubljen u Jovanovićku, govori i to što joj je nedavno našao stan na Dedinju kako bi mu bila što bliže, a kupio joj je i BMW od 80.000 evra, u kojem ju je naš paparaco pre dva dana uslikao. Pokušali smo da stupimo u kontakt s akterima ove afere, ali se oni ne oglašavaju.

Tošić tražen Zvezda mu nudi 800.000 evra, zovu ga i Turci Duško Tošić je posle raskida ugovora sa kineskim klubom Guangdžouom R&F slobodan fudbaler. Ima otvoren poziv Crvene zvezde, koja mu nudi dvogodišnji ugovor vredan 800.000 evra. Sa druge strane, Tošića žele i turski klubovi Karagumruk i Bešiktaš, koji mu takođe nude lepa primanja. S obzirom na to da prelazni rok uveliko traje, Tošić ima dovoljno vremena za odmor na egzotičnoj destinaciji.

Jelena Stuparušić

Kurir