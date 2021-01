SEBI SAM NA PRVOM MESTU, PA TEK ONDA DETE, ZABOLE ME UVO! Slavica Ćukteraš iznenadila izjavom o MAJČINSTVU, ŠOK!

Pevačica Slavica Ćukteraš prošle godine priznala je da se razvela od fudbalera Vlade Avramova sa kojim ima ćerku, i od tada se posvetila isključivo sebi i svojoj karijeri.

Ona se sada osvrnula na svoj brak, te je istakla da joj je nakon razvoda sve krenulo na bolje.

- Poslednjih šest meseci u braku sam bila usamljena, sve nakon toga ja sa sam procvetala - rekla je pevačica, i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Mislim, sada će verovatno mnogi da me osude, ali me za to nešto zabole uvo, ja sam sebi na prvom mestu, pa tek onda dete - rekla je Slavica u emisiji "Magazin In", te je svojom izjavom iznenadila sve u studiju.

Podsetimo, Slavica je navodno rešila da stavi tačku na brak jer je partner nije podržao da se vrati na scenu.

- Slavica je 2018. razgovarala sa suprugom i on je podržao da se vrati muzici. Snimila je singl, počela je da se pojavljuje u medijima, što je u njoj probudilo želju da se u potpunosti vrati svom poslu. Tada je rekla Vladimiru da bi želela da počne i da nastupa, a on je odmah negodovao. Rekao joj je: "Ne dolazi u obzir da moja žena peva po kafanama. Ti treba da pratiš mene i porodicu, kao i dosad. Možeš da snimaš pesme, ali ne i da nastupaš - otkrio je tada izvor.

