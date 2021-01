PROĐE JEZA KROZ MENE KAD ČUJEM DA NEKOJ MAJCI ODUZIMAJU DECU! Sindi otvoreno o BOLNOJ temi, prisetila se svoje borbe za ĆERKU!

Pevačica Ivana Stamenković Sindi pre nekoliko godina prošla je kroz pravu porodičnu dramu kada joj je oduzeto starateljstvo nad ćerkom Petrom.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je sada otkrila kako se osećala dok je vodila bitku i šta savetuje svim majkama koje se nađu u ovakvim problemima, te se dotakla i slučaja njene koleginice Tanje Savić.

foto: Pritnscreen

- Svaki put kada čujem da majci oduzimaju decu, mene prođe jeza i ja se uvek potresem. Ja sam prošla kroz svu tu muku i znam kako se osećaju i koliko je teško, ali najbitnije je da nikada ne odustanu od svoje dece jer ipak pravda dođe. Mnogo mi je žao što Tanje Savić koja trenutno vodi tu bitku. Dok sam se borila za svoju ćerku Petru, ja sam zapravo vodila bitku za sve majke i nepravedno oduzetu decu. Nadam se da će zakon biti bolji i da će biti regulasan da se majkama ne oduzima starateljstvo. Svaki put kada čujem takve priče ja se užasno stresiram jer su to strašne stvari - otkrila je Sindi u „DeToxic“ emisiji.

foto: Kurir

Sindi je nedavno gostovala u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji gde je otvoreno govorila o teškom periodu.

"Ja Petru viđam sada malo više nego što je sud to odredio, tako da mi pokušavamo da nađemo neki zajednički jezik i nadam se da ćemo uspeti da naš odnos bude normalan, zarad deteta."

"Meni je to bio najteži period u životu. Ne volim ni da pričam o tome. Nije to bio samo šamar, bukvalno mi je mučno da pričam o tome. U tom periodu ja sam otišla u policiju, oni su mi bukvalno rekli što si ti došla ovde, normalno je da te muž tuče. U to vreme zakon nije bio ni regulisan kao sada. Pa su mi čak rekli, ako hoćeš da prijaviš idi prvo u Urgentni centar, da ti snime povrede. U sud kad sam došla da prijavim nasilje pedeset puta su me pitali da li želim da povučem prijavu. Kao da sam ja kriva što je mene neko pretukao", ispričala je nekadašnja modelsica.

foto: Kurir

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir