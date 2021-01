TEODORA BI ME ZADAVILA KAD BIH UŠLA: Mama Džehva bi da se vrati u RIJALITI! Ja sam IZDRŽLJIVA ŽENA!

Gordana Džehverović često posećuje učesnike rijalitija kao higijeničarka, premda bi, prema sopstvenom priznanju, ponovo želela da se takmiči.

Majka pevačice Teodore Džheverović ističe da je prilično izdržljiva.

foto: Printscreen

"Znate kako, ja sam mnogo izdržljiva žena. Mogla bih sada da uđem i da se rame uz rame sa ovim klincima do kraja borim. Međutim, sada nije pravo vreme za ulazak. Ustvari, da budem iskrena, Teodora bi me zadavila kada bih ušla", ispričala je Gordana.

"Vreme se preokrenulo. Ranije sam ja vikala i molila je da ne ulazi u rijaliti, a sada je obrnuto", rekla je Goca za "Star" prenose mediji. Džehverovićeva nije propustila priliku da ponovo ne oplete po nesuđenom zetu Anđelu Rankoviću.

foto: Printscreen

"Ne bih ulazila u Teodorine razloge. A što se Anđela tiče, on me je razočarao. Uopšte mi se ne dopada njegovo ponašanje. To više nije taj dečko kog ja poznajem od pre tri godine. Ali, ko zna, možda je ovo što sad gledamo pravi Anđelo, a onaj je bio lažan. On me više ne zanima, pravo da vam kažem", zaključila je Goca.

