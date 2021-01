KAĆA GRUJIĆ JAVNO PORUČILA GOBELJIĆU DA GA VOLI! Objavila slike sa odmora, ne pušta NJEGOVU RUKU: Zapalila Instagram! (FOTO)

Pevačica Katarina Kaća Grujić prošle godine započela je vezu sa fudbalerom Crvene zvezde Markom Gobeljićem.

Njih dvoje nedavno su proslavili šest meseci veze u Dubaiju, a sada je Kaća objavila nove fotografije sa odmora.

Naime, ona je na Instagramu podelila sliku na kojoj pozira u kupaćem kostimu dok je Gobeljić drži za ruku. A zatim je i raznežila pratioce porukom koju je ispisala u pesku.

"Volim te", napisala mu je Grujićeva.

Inače, Kaća je nedavno otkrila da su mnoge koleginice ljubomorne na nju zbog veze sa sportistom.

- Znam da sam mnogima trn u oku i da me mnoge koleginice mrze. Međutim, kada u svojoj blizini osetim zavist i ljubomoru, ja se sklonim.Ljubomorne su na moju sreću, zavide mi na partneru, ljubavi koju osećam, a neke me kopiraju šta god da uradim, obučem ili kakvu god frizuru da napravim. Evo, nedavno sam odsekla šiške i nije prošlo par dana sve su ih odsekle! Zbog toga ću sada morati da se ofarbam u crno i nadogradim je do dupeta, pa da vidimo da li će i one uraditi isto! - rekla je za Alo.

