KAĆA OTKRILA KAKO SE SLAVI BOŽIĆ U NJENOJ PORODICI: Godinama je nalazila paricu i borila se za nju, ali sada ju je ONA ZAMENILA!

Katarina Grujić je ispoštovala tradiciju za Božić, pa otkrila ko je zadužen za pravljenje česnice.

foto: Instagram

- Veliki sam vernik, u mojoj porodici se svaki običaji ispoštuju svake godine - započinje pevačica.

- Za česnicu je zadužena uvek baka. Može to i da se naruči, ali nije to to kao kada baka spremi pre nego što osvane. Što se tiče parice, ja sam bila ta koja je godinama uvek nalazila, uz malu prepirku i gurkanje sa sestrom (smeh), ali već dve godine me je zamenila sestra Bojana.

- Božić sam uglavnom dočekivala kod bake i deke u Trsteniku. Kao po običaju, najmlađi sam bila položajnik i dobijala dosta poklona. Ranije je Božić bio drugačiji i dosta se toga promenilo. Ja sam odrasla i sada me je zamenio moj sestrić Lav koji je odličan naslednik, ali smo svakako porodično uvek zajedno za najlepši praznik - govori Katarina i dodaje:

- Svake godine se potrudimo oko Božićne trpeze, pa i ove smo svi uključeni u spremanje. Baka je glavna kuvarica, a mama, sestra i ja njeni pomoćnici.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Informer/M.M.

Kurir