JASMINA JE ZNALA DA KUVA JOŠ KAD SAM JE UPOZNAO, IMALA JE 18 GODINA: Vlada Mandić i žena otkrili kako ŽIVE i planiraju li 4. DETE!

Bivši rukomentaš Vladimir - Vlada Mandić živeo je momačkim životom gde mu je epitet bio najpoželjniji srpski neženja pre nego što je pre šest godina upoznao suprugu Jasminu sa kojom ima troje dece.

Međutim, kada je u njegov svet ušetala Jasmina, koja je od njega mlađa petnaest godina, od njegovog momačkog stana nastalo je porodično gnezdo. Njih dvoje sada su ispričali kako žive.

foto: Dragana Udovičić

"Moram da pravim jela. Počela sam da kuvam kada sam decu dobila. Prvo sam se folirala da ništa ne znam, a onda kada sam pokazala da znam, onda nisam mogla da se izvučem", kaže uz osmeh Jasmina, na čije se reči nadovezuje Vlada:

"Znala je ona da kuva kada smo se upoznali. Tada je imala 18,19 godina. Jednostavan sam što se tiče ishrane. Kod mene se sve vrti oko mesa i riže na sve načine. Pošto često postim, Jasmina mi redovno sprema rižu sa morskim plodovima, kao i onu sa povrćem. Znam i ja da kuvam, mada retko. Jednom godišnje."

Za razliku od kuhinje koja je mala, Mandići se mogu pohvalili prostranim dnevnim boravkom.

foto: Dragan Kadić

"Tamo gde je napravljena vinoteka trebalo je prvobitno da bude kuhinja. No, kako je bio momački stan, ja sam to promenio. Ali to sada mora da se što pre izmeni. Jedna lepa prošlost", kaže kroz smešak Mandić, a Jasmina dodaje da je komforni dnevni boravak dobar bio za decu i za njihovo učenje da hodaju.

"Imaju previše igračaka. Kažem, sreća da je ispod nas kancelarija, ne žive ljudi, da im smeta buka."

"Kod nas je žurka od osam ujutro do osam uveče, a nekada i do ponoći. Vladina mama živi preko puta nas, moja dođe povremeno. Sa troje dece gde je tako mala razlika neophodna je pomoć u nekim momentima. Nekada imam utisak da pet godina ne spavam kako treba. Verovatno jer sam mlada pa mogu da ispratim taj ritam", rekla je Jasmina.

foto: ATA Images

Ove reči su inspirisale Vladu, pa se u duhovitom maniru nadovezao:

"Jasmina se sve bolje snalazi sa više dece. Sa prvim Petrom se slabo snalazila, a sa Mateom i sa Savom je bolje. Tako da treba da nastavimo. Znate, ljudi me često pitaju da li ćemo imati još dece. Ali videćemo, polako. Imam Sašu, ćerku iz prvog braka, koja ima 13 godina. Obožava svoju braću i sestre. Svaki vikend ili drugi vikend je kod nas. Sve zavisi od odbojke i škole", otkriva Mandić, pa dodaje da li će biti još dece zavisi od Jasmine.

"Kod nas je to sve neplanirano. Mi ćemo oformiti rukometni tim. S obzirom na to da imam 25 godina, vrlo je moguće. Zasad želim da propratim kako rastu", iskrena je Jasmina.

