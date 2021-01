SVAKO KO JE UZEO 90.000 OD DRŽAVE UBO ME JE U OKO! Aca Lukas zna SPISAK pevača koji su uzeli POMOĆ: Žestoko prozvao kolege!

Folk pevač Aca Lukas govorio je o situaciji na estradi tokom pandemije korona virusa, te se ponovo dotakao kolega koji su u proteklom periodu uzeli pomoć od države u iznosu od 90.000 dinara.

On ističe da svi koji su uzeli pomoć godinama već ne nastupaju.

"Žale se kako su izgubili posao zbog korone. A ja ih pitam: "Kako ste izgubili, a koja korona je bila prošle godine i pre 3 godine?" Kad isto niste imali posla, ali ne zbog korone nego jer jednostavno nemate posla. Jedva su čekali da dođe neka korona da bi oni rekli da nemaju posla zbog nečega", rekao je Aca i dodao:

"Kad sam pogledao spisak ljudi koji su dobili tih 90.000 hiljada dinara, koji su meni oči iskopale, svaki od njih ko je uzeo tih 800 evra je mene ubo u oko. Ne zbog mene, nego zbog ljudi koji imaju plate manje od toga i koji isto nemaju posla zbog korone".

Lukas smatra da je video spisak pevača koji su uzeli novčanu pomoć, a potom im je poručio da treba da se stide tog postupka, jer sigurno su zarađivali više od mnogih.

"Pogledao sam spisak i rekao sam: "Vidi, od ovih pevača 90% njih, 10 godina unazad nema posla". Sramota. A svi rade neke druge poslove i pevaju neke svadbe pod šatorima, jer drugo i ne mogu. To će ceo život i raditi. To je takva sramota, da ja reči nemam. Država pomaže svima i treba, ali bar kaži daću komšiji jedan deo i podeliću. Jer koliko god ja nemao, imam više nego neki običan građanin. Muzikom se zarađuje puno para. I oni što pevaju po kafićima imaju više i muzičari. Ja sam se strašno pobunio, i rekao sam da više neću da pričam. Ali to je jedina stvar koja me je u poslednje vreme jako iznervirala", rekao je pevač u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

