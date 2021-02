SAD MOGU MRTAV PIJAN DA SEDNEM U KOLA! Unajmio profi vozača, čak mu iznajmio i stan u zgradi gde živi

Nema sumnje da je pevač Aca Lukas jedan od retkih koji iz loših stvari uspevaju da izvuku pouku i nauče lekciju!

Naime, nakon što je u relativno kratkom vremenskom periodu napravio dva ozbiljna saobraćajna prekršaja, Lukas je rešio da unajmi privatnog šofera i vožnju prepusti profesionalcima i to na nagovor svog menadžera Saše Mirkovića.

Mirkoviću su se nakon incidenta javili mnogi profesionalni vozači koji su želeli da se zaposle kod Lukasa.

foto: Ana Paunković

Iako je u pravi mah želeo to da izbegne, ipak je odabrao svog novog vozača i to odmah nakon što je napravio poslednji prekršaj i platio kaznu za prekoračenje brzine.

- Lukas je u relativno kratkom roku napravio dva ozbiljna saobraćajna prekršaja koja su ga koštala oduzimanja vozačke dozvole. Budući da je njegov posao u velikoj meri vezan i za putovanja, logično je bilo da unajmi nekoga ko će da ga vozi. Kada je, zbog vožnje pod dejstvom alkohola, završio na trežnjenju u policijskoj stanici, njegovom menadžeru Saši Mirkoviću javili su se mnogi profesionalni vozači koji su se ponudili da rade kod Lukasa - kaže izvor i dodaje da je pevač najpre odlagao tu odluku.

- Međutim, kada mu je, dva dana nakon toga, saobraćajna policija napisala kaznu zbog prekoračenja brzine, Lukas je shvatio da tako više neće moći da nastavi. Shvatio je da će od sada morati da vožnju prepusti profesionalcima - kaže izvor, a pevač je nedavno potvrdio naša saznanja.

- Unajmio sam privatnog vozača i čak sam mu iznajmio stan u zgradi u kojoj živim kako bi mi bio dostupan 24 sata dnevno. Sada mogu da pijem alkohol do mile volje i da mrtav pijan sednem na zadnje sedište i dignem noge, a on da me vozi po celom gradu. Jedino što mu je zabranjeno na poslu da pije alkohol - rekao je Aca i dodao da mu još uvek nije oduzeta vozačka dozvola.

- Još mi nije stiglo rešenje, a kada se to desi, neću moći da vozim sedam meseci. Kada je reč o drugom prekršaju, platio sam kaznu u visini od 5.000 dinara zbog prekoračenja brzine - poručio je Lukas u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

foto: Pritnscreen

kurir.rs/alo

BONUS VIDEO

Kurir