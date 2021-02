TRANSFORMACIJA DECENIJE LUNE ĐOGANI! Otišla pod nož čim je izašla iz RIJALITIJA, a problem s kosom sad je iza nje

Luna Đogani, ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija, privukla je veliku pažnju učešćem u rijalitiju Zadruga, kada je pred milionima gledalaca postala ljubavnica oženjenom pevaču Slobi Radanoviću.

Njena transformacija od puberteta pa do sada je neverovatna, ona je izrasla u jako lepu devojku, pa sličnosto sa mladom Lunom skoro i da nema.

Luna je pre samo nekoliko godina imala prirodnu boju kose i mnogi je ne bi prepoznali.

Đoganijeva je sada u drugom stanju, a uskoro i staje na ludi kamen sa Markom Miljkovićem i većina kaže da je napokon pronašla svoju sreću uz njega iako Marko nije u početku bio izbor njene majke Anabele.

Podsetimo, Đoganijeva je stavila silikone kada je izašla iz rijalitija, a platila ih je 3.000 evra. A mama Anabela, koja je podržala ćerku u tome, otkrila je kako se Luna ponašala.

- Pred doktorom je počela ovako da trese golim grudima – započela je Anabela, a Luna je prepričala trenutak kada je došla kod doktora.

- Ja pokušavala da mu objasnim da ne budu bombe, nego kruškaste, da padaju, da budu prirodne. On meni tu crtao, ja počela da se tresem pred njim i vičem: Imaću grudi! – prepričavala je Luna Đogani, pa nastavila: “Stavili su me na sto i hvala Bogu, njegova žena me poznaje jer me pratila u rijalitiju.”

– Pustila mi je moju pjesmu, sestre počele da igraju, nisam mogla da vjerujem. Ona je stala iznad mene i rekla da idemo na vino kada mi je dala anesteziju – otkrila je Luna.

Luna Đogani od svoje 13. godine ima problem sa opadanjem kose na nervnoj bazi, a sve je, kako kaže Anabela, počelo njenim i i Gagijevim razvodom.

- Čim bude izašla iz rijalitija probaćemo i sa tim načinom lečenja. Sve lekove i sprejeve za koje smo čuli da pomažu makar malo, mi smo nabavljali i koristili, ali ne znam šta je od svega toga doprinelo njenom delimičnom ozdravljenju. Samo da joj se u Zadruzi ponovo ne pogorša stanje, zbog svakodnevnog stresa koji tamo doživljava. Sve vreme o tome razmišljam, posle svega što joj se izdešavalo, da mi se moje dete vrati zdravo i normalno - poručuje Anabela.

