DEVOJKA BRENINOG SINA JE PRAVA BOMBA! Viktor ju je snimao ful sređenu pa objavio snimak, a Sandra poručila: LAŽNI GLAMUR! (VIDEO)

Brenin sin, Viktor Živojinović, objavio je video snimak na svom Instagram profilu i pokazao šta radi za svoju izabranicu Sandru Miljaković.

Viktor je viš od godinu dana u skladnoj vezi sa Sandrom. On je nedavno istakao da su non-stop zajedno, a da još uvek ne žive zajedno.

- Ne živimo zajedno, viđamo se svakodnevno. Još je rano za to. Želim prvo sebe da ostvarim kao Viktora Živojinovića, pa ću onda da pravim i svadbu i decu. Imam 22 godine, a ljudi bi već da me žene. U vezi mora da postoji mnogo poštovanja i međusobne iskrenosti. To je jedini uspeh za neku vezu- rekao je on za "24sedam".

foto: ATA images

Viktor je sada pokazao kako izgleda kada se Sandra fotografiše.

- Pogledajte šta ona meni radi - rekao je Živojinović kada je pokazivao sto pun šminke, kojom se njegova devojka ulepšavala za slikanje.

- Lažni glamur i sjaj - nadovezala se Sandra koja je bila tip-top sređena, a kada je okrenula leđa umetak za kosu bio joj je samo zakačen tako da se vidi, očigledno samo za slikanje.

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir