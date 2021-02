UDALA SAM SE, TO JE NAJLUĐE ŠTO SAM URADILA IZ LJUBAVI! Kija otkrila sa kim slavi Dan zaljubljenosti i poslala POKLON Slobi!

Pevacica Kija Kockar je istakla sa kim će proslaviti Dan zaljubljenih.

- Prvo želim da čestitam svima koji slave Svetog Trifuna i Dan zaljubljenih. Za mene je uvek dan vina - počela je Kristina.

Potom je otkrila šta je najluđe što je uradila iz ljubavi.

- Udala sam se, to je najluđe što sam uradila iz ljubavi, a ono najluđe što su oni činili... (smeh) Svi su gledali - kaže pevačica.

- Danas je poseban dan, ja ljubav i dalje negujem i nikako nisam izgubila veru u ljubav, vernost, poštovanje, ljubav između prijatelja, partnera, porodice. Ne nedostaje mi ljubav jer sam ispunjena u svakom smislu. Posle sa par drugarica idem da slavim Dan zaljubljenih - dodala je ona.

A da li bi ponovo stala na ludi kamen?

- Vrlo čvrsto stojim na nogama. Ne bih se plašila da ponovo stanem na ludi kamen, ali smatram da ne moram uopšte. Još uvek sam mlada, ima vremena za to. Ljubav za ceo život postoji, ako se udam tri dana pred smrt. (smeh) Postoji, mislim da svakog možeš drugačije da voliš. Drugačije voliš kad si mlad i u zrelijim godinama. Nikoga ne voliš na isti način, svaka ljubav je posebna i drugačija - ističe Kija.

Osvrnula se na mamino učešće u rijalitiju i njene suze.

- Nisam spavala te cele noći, ne jer je plakala, zdravo je plakati, nego nerviralo me to zbog čega je plakala, jer se suzdržava zbog mene i nekih ljudi, a izjeda je jer gleda uživo ono što se meni dešavalo. Želim da bude iskrena i iskaže svoje mišljenje i bude oštrija. Ako je mene mogla ceo život da izvede kao samohrana majka i ceo život raditi sa muškarcima, mislim da može da se izbori, jer je to mačji kašalj za nju. Svi su dobri za nju, ali ne shvata da ti ljudi nisu dobri prema njoj iz pravih razloga. Niko joj nije prijatelj u ''Zadruzi'', mora da shvati da može bez prijatelja tamo. Treba da gleda samo sebe i kaže šta joj je na srcu - priča bivša rijaliti učesnica u "Premijera - vikend specijal".

A za kraj je poklonila voditelju čokoladu, ali i bivšem suprugu Slobodanu Radanoviću je poslala jednu, i ovim potezom iznenadila sve!

- Ovo je od srca poklonjena čokolada, kao prijatelj prijatelju, od srca - završila je Kija.

