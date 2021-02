RODITELJI PRODALI IMANJE DA BI OTPUTOVALA U AUSTRALIJU?! Počinje suđenje sa mužem i borba da SINOVE vrati u Srbiju

Agonija pevačice Tanje Savić traje više od deset meseci, od kada je razdvojena od sinova Maksima i Đorđe, koje je njen suprug Dušan Jovančević odveo u Australiju iz Srbije. Ona bi trebalo navodno već sutra da se nađe oči u oči sa Dušanom i tako pred sudom se boriti za svoje naslednike, a kako je ranije rekla, veruje da će pravda pobediti i da će joj sud u Australiji vratiti decu.

- Još malo i završavamo ovo poglavlje. Srećna sam, nadam se najboljem. Verujem u Boga i u pravdu - rekla je tada emotivno Tanja.

Pevačica je stigla u Australiju, a kako je rekao izvor blizak Tanji, ona je mesecima pripremala dokumentaciju za ročište, ali i dokaze koji su potrebni da bi vratila decu sa kojima planira da živi u Srbiji.

- Tanja je oko svih detalja pričala sa svojim advokatom. Skupila je novac za put u Australiju i sve je uradila da ponovo zagrli sinove. Teško su joj pali ovi meseci od kada nije mogla da ih zagrli, poljubi. Stalno je plakala, a porodica ju je tešila. Svako malo se molila da joj ovaj slučaj uspe, a roditelji su kako se šuška prodali neko imanje samo da joj pomognu za put i boravak u Australiji. Skupila je hrabrosti i otišla puna optimizma da ponovo bude srećna u zagrljaju svojih naslednika - kaže izvor.

Tanja je ranije potvrdila da je uzbuđena zbog 19. februara kada je zakazano prvo ročište.

- Ako sam već ovoliko čekala, sačekaću i još ovoliko, tako da mi to daje još jednu nadu i neku novu dimenziju sreće da će mi se snovi ostvariti i da pravda pobedi, jer živim za pravdu. Pravdoljubiva sam osoba i ne želim nikom, kao ni sebi, da neko pati. Ove stvari koje su mi urađene ja to ne bih nikome uradila. Smatram da svaka majka treba da bude pored svoje dece. Deci je tu i mesto. Ne mogu da kažem da nije mesto pored oca, naravno da jeste, ali niko nema pravo da decu odvaja od majke - iskrena je bila tada Savićeva za IDJ.

Pevačica veruje da će se situacija odviti baš u njenu korist u što kraćem vremenskom periodu.

- Sigurno da hoće, imam takav osećaj. Australijski organi su mi preneli tu lepu vest za datum, tako da se neizmerno radujem i jedva čekam, sve ostalo je na meni - istakla je tada Tanja.

Prema rečima pevačice, brak sa Dušanom za nju završena je priča, a otkrila je i kakve planove ima sa decom kada konačno bude mogla da ih vidi.

- Ta knjiga je zatvorena za mene. Ja imam svoju decu koju moram da izvedem na pravi put, koju moram da vodim psihologu, da ih spasem od čoveka koji im je zatrovao mozgove - ispričala je tada Tanja.Tanja se prisetila vremena kada je sa sinovima šetala plažama Gold kosta.

- Bila su to neka bolja vremena. Kao da sam osećala da će nas razdvojiti i činila sam sve da to sprečim. Često sam, vapeći za pravdom, ostajala bez odgovora. Toliko sam puta zvala policiju, ali se niko nije javio. Ali svakom je njegova muka najteža. Ne proživljavaju svi ovo. Ima i gore. Ne znam šta je to. Možda nas to Bog iskušava... da budemo jači... da konačno spoznamo sebe. Da zavirimo što dublje u svoje srce i da ga pitamo šta je to što ono želi. Da li je mnogo stvari bilo na njegovu štetu? Da li su se mnogi ogrešili o njega? Neka ih. Neka im Bog sudi. On ne kažnjava, on samo postavi stvari na svoje mesto jer ja ne znam šta si radio i govorio meni iza leđa, ali on zna - napisala je Tanja na svom Instagram profilu neposredno pred put, uz objavu fotografije na kojoj su njeni sinovi i otkrila da je u poslednje vreme često uhvati tuga zbog svega što joj se događa.

