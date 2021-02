ŽIVELI SMO U KOMBIJU, TATA JE RADIO NA PIJACI! Rada o najtežem periodu: Morala sam da pevam DEVET dana posle sahrane majci

Pevačica Rada Manojlović izgubila je majku kada je imala 19 godina, a od tog šoka se nikada nije oporavila.

Rada je samo devet dana posle sahrane morala da stane na binu i zapeva.

- Kada nam je mama umrla morali smo da spremimo 40 dana, sahranu... Jako smo se potrošili, za svako to lečenje, znaju ljudi koji se leče od najteže bolesti, koliko to košta. Mi smo se toliko uzajmili, tata je radio na pijaci. Ja sam morala da pevam posle devet dana posle sahrane, jer ide 40 dana i to mora da se spremi. Ja sam radila i nisam stigla da odbolujem, čini mi se da nikad nisam dovoljno otplakala jer sam ubrzo upisala i fakultet i usledile su "Zvezde Granda" i samo sam radila. Upadneš u mašinu, tada je bilo ludilo za "Zvezde Granda" mi smo imali turneju godinu i po dana živeli smo u kombiju i radili svaki dan. Nakon toga, krenuli su hitovi i pozivi i ja sam bila u mašini. Taj rad me je spasao jer nisam imala kada da razmišljam i sada kada nisam radila sve me je stiglo i zato sam se povukla na neko vreme - bila je iskrena Rada u emisiji "Šok tok".

