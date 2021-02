POREKLO MOJE ZARADE SE ZNA! Zorica Dukić o prostitutkama u rijalitiju: Tako dižu sebi cenu i promovišu POSAO!

Milivoje Mili Čolić, po struci novinar, poznat je kao neko ko nema dlake na jeziku kada su aktuelna dešavanja na estradi u pitanju. On je sada u emisji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otvoreno govorio o elitnoj prostituciji, kao i o prostituciji među javnim ličnostima.

foto: Pritnscreen

"Ovaj prilog očigledno upućuje na to da ih znamo. Misllim da smo još uvek mala i jako siromašna zemlja, kako duhovno, tako i materijalno, da bismo mogli da govorimo o nekoj elitnoj prositutciji. Pogotovo dok još prostituciji nije legalizovana. Ja ne vidim da nijedna od njih da nosi original, to su kopije i krpice. Dok mi nemamo legalizovanu prostituciju, ne možemo da upiremo prst ni u jednu damu, osim u one koje su se deklarisale", rekao je on na samom početku.

foto: Pritnscreen

On se osvrnuo i na rijaliti programe, u kojem se često pokreću pitanja o zanimanjima devojaka koje su učesnice istog.

"Tako se reklamiraju dok su u određenom programu, tako se i prodaju. Ona je automatski skuplja kada je medijski aktuelna. Ovde samo Elektra ima prava da priča jer je javno priznala da je prostitutka, ali ne u Srbiji. Ona sada hoće da peva. To je pohvalno što je izašla i rekla. K*rve su počele da pevaju, a nisu pevačice k*rve. To je samo deo biznisa", dodao je Mili.

foto: Pritnscreen

U "Pulsu Srbije" se putem video poziva uključila i bivša učesnica rijalitija, Zorica Dukić koja je prokomentarisala devojke koje su bile deo šou programa, a navodno su prostitutke.

"Da, naravno da poznajem takve devojke. Poznajemo ih svi mi. Često je me je sramota kada me povezuju sa rijalitijem, a njega najčešće povezuju sa prostitutkama. Jako mnogo takvih devojka je prošlo kroz takve programe da bi digle sebi cenu, da bi se koitirale da bi zarađivale malo više, što je na veliku štetu rijalitija. One su tako ukaljale te formate i učesnike koji su tu došli da zarade novac ili promovišu svoj posao. I "Parovi" i "Zadruga" su jad i beda naše države zbog devojaka niskog morala", bila je iskrena Zorica.

Na pitanje da li su je ikada povezivali sa prostitucijom zbog učešća u rijalitiju, Dukićeva je odgovorila:

foto: Pritnscreen

"Kada sam usla u četvrtu sezonu "Parova", zatekla sam se sa pojedinim imenima i prvo veče sam sebi napravila velike probleme. Oni su tada rekli da sam pljuvala taj rijaliti, ali ja sam pljuvala učesnice. Bilo me je zaista sramota. Kao da sam pala sa kruške. Tokom boravka sam se stalo preispitivala da li je ljudi gledaju kao jedinku, pojedinca i vide moje kvalitete i mane, ili kao jednu celinu. Tada je više bilo devojaka sumnjivog orala. Istina je da sam dolazila u situaciju, da kada se nalazite u nekom intelektualnijem okrušenju, bude vas stid i sram da kažete da ste bili u rijalitiju. Nažalost odmah to povezuju sa tim", rekla je Zorica.

Mili je za nju imao pitanje da li bi ponovo ušla u rijaliti i da li je okidač za učešćnje isključivo novac.

foto: Pritnscreen

"Bila sam dete iz radničke porodice i moj cilj jeste bio novac. Poreklo moje zarade se zna i zna se čime se bavim tokom ovoh deset godine, tako da mi se ne kače etikete prostitucije. Nikada nisam privođena, niti viđena u katalozima. I niko ne može da kaže da me je platio. Glupo je reći da nikada ne bih, ali bi mi to bila poslednja opcija u životu, da spasim posao. Za sada nisam na rubu propasti, ali mogu da kažem da imam dovoljno godina za brak i porodicu, a ne za učešće u rijaliti", zaključila je ona.

foto: Pritnscreen

