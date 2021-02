NEMAM ODAKLE DA PLAĆAM RAČUNE, OSTALA SAM BEZ PARA! Goga Sekulić u nikad goroj finansijskoj krizi, pevačica ISKRENO o svemu!

Goga Sekulić kao i mnoge njene kolege našla se u nezavidnoj finansijskoj situaciji zbog pandemije korona virusa, budući da joj je onemogućeno da nastupa.

- Najbolje je dok ne počnemo da radimo da nam se obustave računi, da ne plaćamo ni struju, ni vodu, ni infostan, pa kad krenemo da radimo onda da nastavimo - rekla je Goga u emisiji "Exkluziv".

Podsetimo, i mnoge kolege Goge Sekulić priznale su da se suočavaju sa finansijskim problemima, a o tome je javno govorila pevačica Mina Kostić.

- Kada ne radim i nemam primanja, a moram da plaćam račune, ne mogu da se ne brinem. Samo mi je infostan 7.000 dinara. Ja nemam odakle da plaćam račune. Ovo mi se prvi put dešava u životu, bre, da ostanem bez para. Ja jesam kao samostalni umetnik dobila od države pomoć za tri meseca, ali, ljudi, pa šta je to 90.000 dinara?! - rekla je za "Star" ranije pevačica.

- Uzdam se u Boga i to je to. Imam primanja sa Jutjuba, pa sa tim parama pokrivam sve. Malo imam i novca od ranije koji sam sačuvala od nastupa, tako da sve to nekako racionalno raspoređujem i trošim. Meni i ćerki ne treba mnogo za hranu, ali računi me ubiše - dodala je.

