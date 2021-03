ŠAŠIĆEVA SUROVA PREMA BEKUTI: Neka se pita da li joj je ČISTA SAVEST! Pevačica ocrnila i Koraćevu i otkrila kako je Marija Kulić!

Ivana Šašić otkriva šta je Ša poručio ženi Ivani preko nje, kakav zdravstveni problem ima Marija Kulić, ali i zašto joj Ana Korać ide na živce.

Pevačica ističe da su je svi pohvalili kada je napustila rijaliti.

- Kolege mi kažu da sam u rijaliti ušla kao gospođa, a izašla kao gospođetina. Nijednu kritiku nisam dobila. Ne kajem se što sam bila deo rijalitija - kaže Ivana na početku.

Kako je reagovala žena od Ša kada si je zvala?

- Znala sam ja da će da se zakuva situacija u riajlitiju. Tara i Ša su posebna priča, tek sada vidim da se svašta dešava između njih. Nisu se oni meni poveravali, ali sam se čula sa njegovom ženom kada sam izašla napolje, jer me je zamolio da joj prenesem neke stvari. Ja sam joj sve prenela od reči od reči. Saslušala me je i to je to, nije imala neku reakciju. E sad, šta je od toga istina ili nije, ne znam, ako je slagao sebe, onda je slagao i mene. Ne poznajem ga privatno toliko dobro da bih mogla da prokomentarišem ovo njegovo čudno ponašanje. Ja njega gotivim, a sve što radi radi sam sebi. Ne znam detalje, da li je razvod na pomolu i slično. Neću da se mešam. Za Taru ne mogu da kažem da spopada Nenada, očigledno je da im prija da se druže.

Zašto se Kristijan povukao?

- Meni je Kristijan nekako najrealniji tamo. Uvek sam pričala da se ne kače na njega da bi došli do finala jer je on tu sam zbog sebe. On neće štedeti nikoga. Do 6. marta je potpisao ugovor, e sad da li će ga produžavati, verovatno i on sam razmišlja. I njemu je već previše iako se drži. Bez obzira kakva mu je prošlost i šta je radio i čime se bavio, on je za sve njih tamo intelektualac.

Šta se dešava sa zdravljem Marije Kulić?

- Čula sam se Marijom, ja sam sa njom super. Ovaj mali Danijel je takav folirant, zakačio se za Miljanu samo da bi se šlepao. Sam onaj njegov nastup u studiju mi je bio iritirajući. Mali je jedna džukela. Ja sam slaba na Miljanu, zato čekam da se Marija vrati, pa da ga postroji kao što je svojevremeno Zolu. Marija zdravstveno nije dobro, ali nadam se da će biti i da će se uskoro i ona vratiti. Nije joj lako sa Miljanom, pa ona je još uvek dete. A taj mali Danijel je trut koji je isti kao i Zola, uhvatio Miljanu jer zna da je ona najslabija po pitanju emotivne nestabilnosti.

Kako komentarišeš gala proslavu rođendana kučeta Ane Korać?

- Je l' to slika Srbije u kojoj želimo da živimo? U kojoj profesiji je Ana Korać toliko uspešna, čime se ona bavi?! Daj da znam da idem i ja, pa da zaradim da mogu da kupim i ja 'Panameru' ili šta već vozi. Ako treba da idem na Jahorinu, ja nemam onda za apartman jer ja ako idem moram da povedem muža i decu. Ne mogu da iskeširam 3.000 evra za deset dana, ta Jahorina je skuplja od svakog mora.

Šta misliš o kolegama koji kukaju na sav glas da nemaju para?

- Ja se više brinem za muzičare nego za pevače. Pevači koji su pravili velike cifre za njih se ne sekiram. Snalaze se ljudi kako znaju i svi se sekiraju. Ne brinem ja za zvezde, iako se oni najviše žale. To vam je ono velike zarade i veliki rashodi. Ja živim normalan život, ako nema za hleb, kupiću brašno, pa ću ga napraviti. Čula sam da se Đani žali, ali ja nemam stan u Beogradu na vodi, on mnogo zarađuje i navikao je drugačije da živi.

Da li je tačno da nećeš oprostiti Ani Bekuti izdaju?

- Bile smo dobre, nije bila na mojoj svadbi, ali ja ne bih tu više ništa produbljivala. Nikada joj neću oprostiti, to stoji. Srele smo se nekoliko puta, ali ja kada završim sa nekim, ja sam završila za sva vremena. Meni nije neprijatno kada sedim sa njom u istoj emisiji, jer mi je čista savest. Neka se pita ona da li je njoj čista savest. Možda bi se ona meni javila da se ja njoj javim, ali ja nemam potrebu za tim.

