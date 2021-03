SKINULA BIH SE, ALI TO BI BILO JAKO SKUPO! Pevačica prebolela RASKID, otvoreno priznala da ju je dečko VARAO, a sad donela ODLUKU

Jutjuberka i pevačica Ruža Rupić otvoreno je govorila o prevari, te je istakla da se nakon raskida posvetila isključivo svom izgledu i karijeri.

Ruža je otkrila da je sada srećna bez partnera nakon nekoliko ljubavnih krahova.

"Meni je najsmešnije bilo da, ja i kad sam skapirala i bukvalno sam imala njihovu prepisku, mene je čovek i dalje ubedio da to nije istina. Ja sad stanem ovako i kao čekaj bre, stani! Je l’ smo mi ludi? Ne, pa ja sam posle toga već postala u fazonu ako ćeš da me varaš i ovo? Slobodno, široko ti polje. Nisam ljubomorna, u dozama normale jesam, ali sam posesivna. Ja volim da to šta je moje, to je moje i ničije više i zato ja to ne mogu. Prevare nema šanse. Ja sam inače lav u horoskopu i ja volim ja, ja, ja, pa ja. Čim tebi treba neko pored mene, ’ajmo doviđenja prijatno".

Iako se često pričalo o pevačicinom izgledu i njenim fotkama na društvenim mrežama, ona kaže da će liniju dovesti do savršenstva, pa će da uradi ovo!

"Nisam ja imala nešto mnogo provokativnih fotki, ali što ja kažem kakvih fotki ima moje su super, ali ja volim provokativne fotke. Čim budem dovela liniju do savršenstva i ja ću malo da se skinem, hvala Bogu. Nemam ja ništa protiv profi slika, naravno samo da to izgleda ukusno, da bude skupo i onda nemam ništa protiv, ali ja nešto nisam imala puno. Mislim na to kad se devojka skine, da to izgleda umetnički dobro, da izgleda skupo! Da ne bude, znaš ono, skinula sam se i sad izgledam jeftino, nego baš da bude sa merom i sa dozom, jer već kada si se skinula da bude skupo", rekla je Ruža.

Kurir.rs/I.B/Mondo

