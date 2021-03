DRUŽENJE U ŠVEDSKOJ: Ibra zove Nadu u goste! FUDBALER želi da mu TOČAGIĆEVA dođe kao nekada

Zlatan Ibrahimović i njegova porodica toliko su oduševljeni kako je u celom svetu, a naročito u Srbiji, odjeknulo otvaranje 71. festivala italijanske kancone Sanremo, kada je fudbaler na scenu stupio uz taktove pesme Nade Topčagić "Jutro je", pa sad žele da pevačicu pozovu u goste u Švedsku.

Otac i majka čuvenog sportiste su pre više od dve decenije ugostili popularnu folkerku i njenog supruga Zlatka Đorđevića u njihovom domu, a kako se šuška u sportskim krugovima, Ibrahimovići imaju u planu uskoro i da ponove gostoprimstvo.

foto: Pritnscreen/RTS

Do toga bi, prema našim saznanjima, trebalo da dođe nakon što se situacija s koronavirusom stabilizuje. Zlatanu je Nada jedna od omiljenih pevačica s naše estrade i uz njene hitove se veseli kad god ima priliku da izađe s prijateljima, a na slavljima često poručuje njene hitove. Razgovarao je sa svojim roditeljima, koji imaju u planu da s pevačicom i njenim suprugom opet upriliče ručak u njihovoj domovini Švedskoj.

foto: EPA/Ettore Ferrari, Damir Dervišagić

I sama pevačica je nedavno ispričala kako je bila u gostima kod Ibrahimovića. - Ja sam to dete upoznala kad je imao 12 ili 13 godina. Bila sam na ručku kod njegovog oca. Sve se dogodilo tokom moje turneje u Švedskoj, pa je taj menadžer koji je ugovarao nama poslove pozvao mene i supruga na ručak kod Ibrahimovića. Čovek nas ugostio fino, i tada se pojavio on. Zlatan je bio štrkljav onako, visok. Kažu mi da je talenat za fudbal, ali ja i suprug nepoverljivi. Igrao je tu za jedan klub u blizini Malmea. Nije mi delovalo da će za 15 godina postati bog sporta i fudbala. Posle mi ovaj menadžer govorio: "Vidiš, a bili ste nepoverljivi." Svakako, mnogo mi je drago jer su to divni ljudi - ispričala je Nada.

foto: Damir Dervišagić

Ovim povodom pozvali smo pevačicu, kako bismo proverili da poziv kojim slučajem nije stigao u međuvremenu, ali ona se tokom jučerašnjeg dana nije javljala na telefon.

Ljiljana Stanišić, foto: Damir Dervišagić, Kurir

Kurir