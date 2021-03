SPUSTILA BIH SLUŠALICU ZLATANU IBRAHIMOVIĆU KADA BI ME POZVAO! Pevačica i dalje van sebe zbog onog što je fudbaler URADIO!

Pevačica Nada Topčagić nedavno se našla u žiži interesovanja kada se fudbaler Zlatan Ibrahimović u Sanremu pojavio uz njen hit "Jutro je".

Malo je reći da je Nada oduševljena njegovim odabirom pesme, a ovih dana pokrenule su se i priče da je fudbaler pozvao da dođe u goste kod njega.

U medijima se ovog dana spekuliše da je sportista pozvao Nadu u goste, a ona je sada otkrila da li je to istina.

- To pišu mediji. Ovog puta se ne bih oglašavala i ne verujem da je to stvarno. Ja i da se sretnem sad sa Ibrahimovićem, ne znam kako bih se ponašala. To bi mi bilo strašno.

foto: EPA/Ettore Ferrari, Damir Dervišagić

Pesma je nastala pre više od trideset godina, i mada njena popularnost ne jenjava s godinama, Nada smatra da je gest proslavljenog fudbalera, najveća nagrada u njenoj karijeri.

- Ja sam vlasnica ovog čuvenog hita, ali on je ujedinio celu Jugoslaviju. To što je on uradio, to niko nije uradio - rekla je ona i dodala da ne zna kako bi reagovala kada bi je Zlatan zaista pozvao.

- Ja bih se odazvala. Ne znam, samo kada bi rekao: "Nado, ovde Zlatan Ibrahimović", zanemela bih, možda bih spustila slušalicu. Ne znam kako bih se snašla. Ozbiljno vam kažem. Znate li vi ko je Zlatan Ibrahimović? Da je to Mesi, da je Ronaldo, ne bi to imalo nekog odjeka. Ali ovo je on, toliko je omiljen, toliko ga svi vole da to nije normalno. Za mene je on najbolji fudbaler - istakla je ona.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B/Grand

BONUS VIDEO:

19:33 VLOG #2 - Red snimanja, malo prisećanja i pevanja @Seka Aleksić

Kurir