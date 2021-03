TANJA SAVIĆ SE RASPLAKALA U EMISJI! Otkrila detalje BORBE ZA SINOVE kroz koju prolazi sa BIVŠIM: Uzeo je decu, bila sam POLUMRTVA

Pevačica Tanja Savić bila je iskrena u emisji, pa je priznala da je najviše volela Dušana Jovančevića, bivšeg supruga koji je njihovu decu odveo u Australiju pre godinu dana bez pevačicinog pristanka. Od tad ona prilazi kroz agoniju.

foto: Printscreen/PINK

Navedi ime partnera kog si najviše volela - glasilo je pitanje.

Tužan je odgovor. Dušan, moj bivši muž. Nisam krila emocije - rekla je pevačica pa se rasplakala.

foto: Printscreen/PINK

Ubrzo zatim, ona je napustila studio, ali brzo se vratila u emisju. Pevačica je otkrila detalje svoje agonije plačući:

- Žena može mnogo da izdrži što se tiče emocije. Ko uzme majku deci to je najgore. Imam suđenje 12. marta, jaka sam inače. Nisam ih videla godinu dana. Danas smo se čuli, imaju sudski nalog, imamo zajedničko vreme kada moramo da razgovaramo. Ne može kompromis sa čovekom koji je psihopata, to normalan čovek ne bi uradio majci svoje dece. Pobegao je, falsifikovao je moj potpis. Našao je devojku, našu prijateljicu, koja ima sličan rukopis kao ja. Videla sam papire koje je predao. Da mi se ovo nije dogodilo, verovatno ja ne bih bila onakva kakva sam danas. Bila sam uvek nipodaštavana od strane partnera, ubijanje u pojam do krajnje granice... Imala sam toliko nisko samopouzdanje, kada sam došla kod moje majke, došla sam polumrtva. Znam odakle mi ova snaga - od dragog Boga, što me Bog čuva! To je nepravda učinjena meni i mojoj deci. Zato što voliš nekoga, pa veruješ. Osnovaću grupu za sve žene da im pružim podršku. Ja volim sve žene - rekla je Tanja.

foto: Printscreen/PINK

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

01:05 TANJA SAVIĆ NASTUPALA U KRCATOM KLUBU U BOSNI! Pevačica pevala usred PANDEIJE, fanovi oko nje u TRANSU

Kurir