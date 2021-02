PREDALA SAM PREKO 3.000 PAPIRA PROTIV NJEGA! Tanja Savić o TORTURI koju prolazi sa mužem zbog SINOVA: Izolovao me od svih!

Tanja Savić progovorila je o agoniji kroz koju prolazi skoro godinu dana, jer je njen suprug Dušan Jovančević odveo njene sinove, Maksima i Đorđa, u Australiju.

- U aprilu prošle godine sam videla decu. Sve se razvija veoma sporo, zbog korona virusa ponajviše. Možda neke ustanove i u Australiji i kod nas koriste vreme oko kovida da bi imali izgovor da svoj posao ne rade kako treba. Ne uzimaju u obzir kako se majka oseća što je ostala bez svoje dece. Ovo je predugo, mukotrpno je, dosta mi je više svega. 19. februara je trebalo da bude suđenje, međutim pomerili su za 24. i 25. februar, u šoku sam. Suđenje je u Australiji, ja ne mogu tamo biti fizički, najverovatnije će biti putem aplikacije - započela je Tanja priču.

- Imam komunikaciju sa decom zahvaljujući sudu u Australiji, jer sam podnela tužbu protiv mog bivšeg supruga, jer se nije javljao na telefon, nije davao decu. Sticajem okolnosti, sud je reagovao, moramo da se čujemo svakog dana u devet ujutru, kod njih je tad šest uveče. Oni nekako kriju, ipak su dečaci. Na samom početku su mnogo teže reagovali, nisu bili spremni na situaciju. Sada kapiraju, uključeni su i psiholozi u celu priču. Oni tačno znaju kako procedura teče, da se mama i sudi sa tatom. Sada im je mnogo jasnije, znaju šta se dešava, to ranije nije bio slučaj - objasnila je pevačica kako komunicira sa sinovima i kako im je.

Tanja je otkrila i da li ima komunikaciju sa suprugom.

- Ne nikako. Rekao mi je da ga ne zovem više na telefon. Ja sam jedno vreme zvala toliko, iz razloga što su mi deca nedostajala. Rekao je da zovem na drugi, uzeo je neki telefon koji je dao da deca koriste. Ja sam to ispoštovala, rekla sam mu "Nikad te više neću zvati, ne zanimaš me". Ako vidite da neko ne obraća pažnju na vas, nije željan vas i vaše pažnje, to sam shvatila, povukla sam se, nemam komunikaciju sa njim, samo se čujem sa njim. Nemam opterećenje.

Pevačica je otkrila šta je problem sa Dušanom i kako se osećala u tom odnosu.

- Žene koje su velike empate one se zakače za manipulatore. Ja sam empata dok je moj suprug bio nešto sasvim drugačije, nije imao empatiju, gledao je samo sebe. Odmah sam ja to prepoznala, ali bilo je kasno, bila sam u blagoslovenom stanju, tad vidite neke stvari koje ne želite, prekrivate oči i mislite ja ću ga promeniti. Mislila sam da ću uspeti u tome. Ne mrzim ja muškarce, postoje i žene koje su takve. Pratila sam njegova ponašanja, izolovao me od svih, kad partner želi da vas kontroliše, mislite da je to ljubav, kad vas isključi od porodice, prijatelja, koleginica. Tada može sa vama da radi šta hoće, kao da ste marioneta, tako sam se osećala - rekla je Tanja u "Posle ručka".

Tanja je otkrila da kada su je paparaci uhvatili u suzama da joj je bilo lakše.

- Bilo mi je lakše da je neko video kako ja plačem. Mi koje smo mučene u braku, maltretirane psihički, nekako smo u strahu da pričamo o tome, čak i drugarici da kažemo. Moje drugarice su mi govorile da je divan, a ja sam svaki put plakala zbog njega. On je bio divan prema svima, šarmantan, ulazi pod kožu.

Pevačica je otkrila da Dušan nije birao trenutke i da je bio glasan pred decom.

- Nije birao trenutke. Želeo je da bude glasan. To su zadnji kukavički trzaji, kad daješ deci do znanja da te njihova mama maltretira. Ponašao se kao malo dete kad mu ne daš igračku, pa vrišti da ga svi čuju - rekla je pevačica i dodala:

- Australijski zakon je pravedan, sve je sporo zbog korone. Pošto ima mnogo dokaza, predala sam preko 3.000 papira protiv njega, ostalo je da se brani nekim porukama koje sam ja slala, to je tako bezazleno. Ja sam majka, imam svako pravo da kažem svoja osećanja i da opsujem u porukama, to je priložio protiv mene. Kada živite sa narcisom, jako je teško. Morate da postanete doktor nauka da biste dokučili tu osobu, da bi je raskrinkali i na kraju da je ostavite. Oni sve rade sa namerom da zadrže ženu. U mom slučaju je bilo namerno, ja sam to znala. Volela sam ga. Oslobodila sam se, mnogo mi je lakše, nemam kome da polažem račune. Jedina muka je da mi se vrate moja deca. Imala sam toliko drugara pre Dušana, izolovao me je od prijatelja, sada to peglam, vraćam društvo u svoj zagrljaj. Ima mnogo drugarica i koleginica koje se sad javljaju, pre nisu ni smele. Videlo se da sam u strahu, videlo mi se u očima da sam kao uplašeno dete - zaključila je pevačica u emisiji "Posle ručka".

