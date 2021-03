OGLASILA SE SUPRUGA IVANA GAVRILOVIĆA NAKON JAVNE PREVARE: Otac mu je operisan, majka mu je doživela moždani udar! NJEMU NA ČAST!

Pevač Ivan Gavrilović, trenutno boravi u vili "Parova", odakle je javnost šokirao, tako što se upustio u vezu sa Milijanom Bogdanović.

Sada se oglasila njegova supruga Marina Gavrilović pa je istakla da se ona nije razvela i da će popričati kada on izađe iz rijalitija.

- Svi znaju da se ja ni za jedne novine ne oglašavam i da nikom nikada nisam dala izjavu povodom Ivanovog učešća u “Parovima”. Sada ne mogu da ostanem imuna i da ćutim- započinje Marina.

- On može da radi šta god poželi nešto do određene granice, ja se nisam razvela i dalje smo u braku jer se ove stvari ne rešavaju preko rijalitija nego u četiri oka. On ima 52 godine i nije dete, vrlo svesno radi to što radi. Njemu i toj devojci kojoj ni ime ne znam želim svu sreću, pa makar i da sve ovo bude samo igra. Ali, ako nije čekam da izađe pa ćemo videti šta I kako dalje – govori Ivanova supruga i nastavlja:

- Ivan jako dobro zna u kakvom su mu stanju roditelji, kakve ih je ostavio kod mene i ko vodi računa o njima. Otac mu je operisan jako je loše, nosi kateter i pelene. Majka mu je doživela moždani udar, a ujak mu je preminuo pre nekoliko dana od posledica korona virusa. Svako nosi svoj krst i njemu na čast ako sve ovo svesno radi, ja sam pred Bogom čista, a on ne znam kako može mirno da spava - nastavlja Marina:

- O devojci kojoj čak ni ime ne znam, poručila bih da mi je žao nje, i da što pre treba da se hospitalizuje! Kako može uopšte spominjati "neku" Marinu o kojoj ništa ne zna, a da nepričamo o njenom rečniku i težini reči, tačnije kada nekog kuneš. Što bi rekli oprosti joj Bože ne zna šta čini! Ona danas – sutra treba da ima porodicu, a sa ovakvim ponašanjem teško da se to može ostvariti.

-Ivanu ću porčiti samo jedno: “Nikad ne zaboravi da postoji i život posle rijalitija” – zaključila je Marina.

